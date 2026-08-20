IMD Weather Update: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में आज बारिश होगी या नहीं? देशभर का मौसम अपडेट

Weather Update August 20: मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त को उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। हरियाणा और पंजाब में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है।

IMD Weather Forecast Today: देश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी सक्रिय बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को उत्तर भारत में अलग-अलग जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली-NCR में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब और हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत कई राज्यों में भी बारिश के आसार हैं।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR में आज आसमान बादलों से घिरा रह सकता है और कुछ इलाकों में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। IMD ने दिल्ली के लिए आज भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम बदल सकता है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में भी बारिश की संभावना बनी रहने का संकेत है।

हरियाणा में आज कहां होगी बारिश?

हरियाणा में आज बारिश का दायरा बिखरा हुआ रहने की संभावना है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी जैसे जिलों में कहीं-कहीं बादल और बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर-पूर्वी हरियाणा में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। 19 अगस्त को पंचकूला के कालका में 16 सेमी, पंचकूला में 10 सेमी और मोरनी में 9 सेमी बारिश दर्ज की गई थी, जो इस क्षेत्र में सक्रिय मौसम का संकेत है। हरियाणा में आज ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

पंजाब में आज बारिश होगी या नहीं?

पंजाब में भी आज मौसम पूरी तरह सूखा रहने की संभावना नहीं है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, नवांशहर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, मोगा और फिरोजपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कहीं अच्छी बौछारें पड़ सकती हैं तो कुछ इलाके सूखे भी रह सकते हैं। 19 अगस्त को पंजाब में भी कई स्थानों पर बारिश हुई थी। पंजाब के लिए 20 अगस्त को अलग से भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। इसलिए आज पंजाब में हल्की से मध्यम और छिटपुट बारिश की संभावना है।

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। IMD के ताजा बुलेटिन में 20 और 21 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसलिए कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सिरमौर, सोलन, शिमला और आसपास के पहाड़ी जिलों में लोगों को बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। 19 अगस्त को भी हिमाचल के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज हुई थी। कांगड़ा के सुरियां में 9 सेमी, जबकि कांगड़ा के गुलर, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी के कई स्थानों पर 8 सेमी तक बारिश दर्ज की गई। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश होने पर भूस्खलन, अचानक नालों में पानी बढ़ने और सड़क यातायात प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है।

देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम?

देश के मध्य हिस्से में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश में 20 से 23 अगस्त तक व्यापक बारिश हो सकती है और 20-21 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 19-21 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ मौसम बदलने की संभावना भी बनी हुई है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून सक्रिय है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19-22 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश का अनुमान है और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी तट पर कोंकण-गोवा में 19-25 अगस्त तक अच्छी बारिश का दौर बना रह सकता है, जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी।