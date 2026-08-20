Vinesh Phogat on Brij Bhushan: ‘बृजभूषण गुंडा और अपराधी है…’ विनेश फोगाट का तीखा हमला, BJP को भी घेरा

Vinesh Phogat on Brij Bhushan: कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बार फिर बेहद तीखा बयान दिया है। जींद में उन्होंने बृजभूषण को ‘गुंडा और अपराधी’ बताते हुए BJP पर उन्हें राजनीतिक समर्थन देने का आरोप लगाया।

Vinesh Phogat Latest News: कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर तीखा हमला बोला है। हरियाणा के जींद में पत्रकारों से बातचीत में विनेश ने बृजभूषण को ‘गुंडा और अपराधी’ तक कह दिया। उनका गुस्सा सिर्फ बृजभूषण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने BJP पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता और पैसे के दम पर महिलाओं के साथ अत्याचार को बढ़ावा दिया जाता है। विनेश के बयान ऐसे समय आए हैं, जब महिला पहलवानों से जुड़े उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने 3 अगस्त 2026 को बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व WFI सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया था। इसके बाद विनेश और अन्य पहलवानों ने साफ कहा था कि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।

‘बृजभूषण कौन है? उसे भूल जाइए…’

जींद में विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति को इतना महत्व और सम्मान क्यों दिया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। विनेश ने कहा कि उन्हें बृजभूषण को ज्यादा महत्व देना पसंद नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि इस पूरे मामले के जरिए देश को यह दिखाना जरूरी है कि सत्ता का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। विनेश का कहना था कि पहलवानों ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कुश्ती को दिया है। इसलिए यह मान लेना गलत है कि वे किसी मामूली या निजी विवाद के कारण सड़कों पर उतर आए थे। खिलाड़ियों ने अपने करियर और प्रतिष्ठा की कीमत पर यह लड़ाई लड़ी और उनका मकसद न्याय की मांग करना था।

‘पैसे के दम पर लड़कियों पर अत्याचार’

विनेश ने बृजभूषण के राजनीतिक प्रभाव वाले उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि वहां कितने लोगों को परेशान किया गया, कितनी जमीन पर कब्जे के आरोप लगे और इतनी संपत्ति आखिर कहां से आई। उन्होंने बृजभूषण की राजनीतिक और आर्थिक ताकत पर सवाल उठाते हुए यह भी पूछा कि वह हेलिकॉप्टर से कहां-कहां जाते हैं और उनके पास इतना पैसा कहां से आया। विनेश ने आरोप लगाया कि पैसे और ताकत के बल पर लड़कियों के साथ अत्याचार किया जाता है। उन्होंने BJP पर बृजभूषण का समर्थन करने का आरोप लगाया।

#WATCH | Jind, Haryana: On Brij Bhushan Sharan Singh, Congress MLA Vinesh Phogat says, ” He has been a BJP MP for so many years. He has amassed so much wealth… You and I are ordinary people. We don’t get that much money, nor do the ED or CBI come knocking on their doors. It’s… pic.twitter.com/i1EDOWfz6u — ANI (@ANI) August 18, 2026

फिर चर्चा में आया पहलवान आंदोलन

बृजभूषण विवाद की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि 2023 का पहलवान आंदोलन है। उस समय विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई शीर्ष पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा तथा खेल प्रशासन में जवाबदेही का मुद्दा उठाया था। यह आंदोलन धीरे-धीरे देश की राजनीति और खेल जगत का बड़ा मुद्दा बन गया। अब विनेश ने हाल के प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि तीन साल पहले जंतर-मंतर पर उनके साथ पुलिस का जैसा व्यवहार हुआ था, वैसा ही व्यवहार उन्हें मौजूदा प्रदर्शन कर रही बेटियों के साथ दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि जब महिला खिलाड़ी या आम नागरिक सत्ता और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।

बृजभूषण के बरी होने के बाद भी लड़ाई जारी

3 अगस्त को अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया गया। अदालत ने सबूतों की कमी और गवाहों की गवाही में असंगतियों को ध्यान में रखा। इसके बाद विनेश ने कहा कि महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यानी अदालत से राहत मिलने के बावजूद यह विवाद कानूनी रूप से अभी खत्म नहीं हुआ है। विनेश और बजरंग पूनिया ने भी कहा था कि वे इस फैसले से निराश जरूर हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनकी ओर से आगे कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही गई है।

BJP पर देशभक्ति को लेकर भी हमला

जींद में विनेश फोगाट ने BJP पर सिर्फ बृजभूषण मामले को लेकर हमला नहीं किया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रवाद और देशभक्ति के दावों पर भी सवाल खड़े किए। विनेश ने कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का अधिकार बीजेपी नेताओं को नहीं है। उन्होंने RSS कार्यालयों में लंबे समय तक तिरंगा नहीं फहराए जाने का आरोप भी लगाया और कहा कि आज वही लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। विनेश ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ तिरंगा यात्राओं के बाद राष्ट्रीय ध्वज सड़कों पर पड़ा दिखाई दिया। विनेश फोगाट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े उत्तराखंड के ‘शुद्धिकरण’ विवाद पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या किसी दलित नेता को किसी स्थान पर जाने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे को उन्होंने सामाजिक बराबरी और भेदभाव के सवाल से जोड़ते हुए अपनी बात रखी। विनेश ने आरोप लगाया कि जिस विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस ने लंबे समय तक संघर्ष किया, उसे अब BJP का समर्थन मिल रहा है।