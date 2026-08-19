एक छक्का मारो, मैं तुम्हें IPL में ले जाऊंगा…यशस्वी जायसवाल ने बीच मैच में दिया ऑफर, निपट गया श्रीलंकाई बैटर

गॉल टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के 60वें ओवर से पहले यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला से बातचीत शुरू की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट को सिर्फ अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि दिमाग लगाकर भी जीता. मैच के आखिरी दिन टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल का माइंड गेम सामने आया. उन्होंने श्रीलंका के बैटर को ऐसा ऑफर दिया जिसमें फंसकर वो अपना विकेट गंवा बैठे. उनके आउट होते ही मैच का नक्शा बदल गया और भारतीय टीम को 165 रन की आसान जीत मिल गई. श्रीलंका के विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोशन डिकवेला के साथ जायसवाल की बातचीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भले ही यशस्वी जायसवाल बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए. मैच पांचवें दिन उन्होंने जो दिमाग चलाया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. मुकाबले के आखिरी दिन के खेल में श्रीलंका की टीम धीरे धीरे मैच को आखिरी सेशन की तरफ ले जा रही थी. टीम के पांच विकेट 142 रन के स्कोर पर गिर चुका था. पहली पारी में भी टीम ने 90 रन पर 5 विकेट गंवा दिया था. तब सोनल दिनुशा ने निरोशन डिकवेला के साथ मिलकर पारी को संभाला और स्कोर आगे बढ़ाया. मैच के आखिरी दिन भी यही जोड़ी मैदान पर थी और भारत के लिए खतरा बन सकती थी. ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने डिकवेला को कुछ ऐसा कहा जिसने उनको बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसा दिया.

जायसवाल ने शुरू की मजेदार बातचीत

भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के 60वें ओवर से पहले जायसवाल ने डिकवेला से बातचीत शुरू की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया.जायसवाल ने कहा कि पहली पारी में डिकवेला ने खुलकर शॉट्स लगाए थे. ऐसे में जब यशस्वी ने उनको बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया तो जवाब में डिकवेला बोले, अगर उन्हें आईपीएल में ले जाया जाए तो वह बड़े शॉट लगाएंगे. जायसवाल का सामने से जवाब आया, “100 प्रतिशत पक्का अगर आप थर्ड मैन की तरफ छक्का लगा दें तो आईपीएल में ले जाऊंगा.”

कुछ देर बाद ही फंस गए डिकवेला

जायसवाल ने उकसाया और डिकवेला उनकी बात में आकर बड़ा शॉट लगाने चले गए. श्रीलंकाई बैटर को क्या पता था कि वो अपना विकेट गंवा देंगे. डिकवेला ने कृष्णा की गेंद को पीछे हटकर कट करने का कोशिश की लेकिन बॉल बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई.डिकवेला 17 गेंद में महज 10 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. उनको अपनी गलती का अफसोस हो रहा था लेकिन जायसवाल पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे.