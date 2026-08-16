IMD Weather Alert: 16 अगस्त को 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 80 किमी/घंटे तक चल सकती हैं हवाएं

नई दिल्ली. मानसून का सक्रियता पूरे देश में देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने रविवार, 16 अगस्त को देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किय है. यहां बरसात के साथ ही आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके अलावा कई राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है.ऐसे में लोगों को सावधानी से घर से बाहर निकलने को कहा गया है.
बारिश ने देशभर में अपना कहर मचाया हुआ है. सबसे ज्यादा इसका असर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही बारिश की वजह से देश के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा है. मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. जिन इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया गया है वहां घने जंगलों और संवेदनशील इलाकों में पेड़ गिरने का खतरा भी बना रहेगा.
किन इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं. इसमें ना सिर्फ बादल के जमकर बरसने का पूर्वानुमान है बल्कि तेज हवाओं का असर देखने को मिलेा. कई राज्यों में लोगों को आकाशीय बिजली के खतरे से भी आगाह किया गया है. इससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा भी बना हुआ है.
दिल्ली में 40-50 किमी की रफ्तार से हवाएं
देश की राजधानी दिल्ली में रविवार, 16 अगस्त को मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि यहां बादल जमकर बरसेंगे और साथ ही आंधी-तूफान की भी आशंका है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का पूर्वानुमान है. आज के दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री तक पहुंचेगा जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
यूपी में कई जिलों में तेज बारिश
उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, बदायूं, शाहजहांपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, औरैया, जालौन, हमीरपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, बस्ती, बुलंदशहर, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में भी भारी बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार दिल्ली के मुकाबले ज्यादा रहने का अनुमान है. अलर्ट में इसे 60 से 70 किमी प्रति घंटे रहने की उम्मीद है.
बिहार और झारखंड में भी मौसम खराब
बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय इन सभी इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है. बात पड़ोसी राज्य झारखंड की करें तो यहां बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रामगढ़, खूंटी, रांची, सिमडेगा और देवघर में भी मौसम खराब रह सकता है.
पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा
उत्तराखंड के नैनीताल, ऋषिकेश, बागेश्वर, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सोलन के इलाकों में जोरदार बारिश के साथ 50-55 किमी प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं. जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.
पंजाब और राजस्थान में भी चेतावनी
पंजाब के पठानकोट, लुधियाना, फरीदकोट, कपूरथला, फिरोजपुर, संगरूर, होशियारपुर, अमृतसर और बठिंडा समेत कई अन्य इलाकों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं. कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है. इसका रफ्तार 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजस्थान के अलवर, करौली, बारां, झालावाड़, चूरू, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.