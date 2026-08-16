Himachal IMD Alert: हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा, आफत की बारिश से कांपे पहाड़, घर से निकलने से पहले जाने मौसम का हाल

By
Viplove Kumar
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मौसम विभाग ने रविवार, 16 अगस्त को एक बार फिर से राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है. भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण राज्य में बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है.
आज कैसा रहेगा हिमाचल प्रदेश में मौसम

शिमला. मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है. भारी बारिश से यहां से स्थानीय निवासी के लिए कई तरह की समस्या उभरकर सामने आई है. मौसम विभाग ने रविवार, 16 अगस्त को एक बार फिर से राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है. भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण राज्य में बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है.

शनिवार को शाम जारी की गई रिपोर्ट में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) ने बारिश से प्रभावित इलाकों को लेकर जानकारी साझा की. उसमें बताया गया कि लगातार पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश की वजह से प्रदेश में 103 सड़कें बंद हैं. इनमें कुल्लू और मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. इसके अलावा 221 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं.

पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जमकर बारिश हुई है और अगले कुछ दिनों ऐसे ही मौसम रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं मंडी, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. राज्य के बाकी हिस्सों में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि किन्नौर को इससे बाहर रखा गया है.

मानसून ने ली 183 लोगों की जान

मानसून के कहर की वजह से प्रदेश को भारी बारिश और आपदा भारी नुकसान हुआ है. पिछले कुछ दिनों में बारिश से हुई तबाही को लेकर SEOC ने जो आंकड़ों जारी किए हैं उसके मुताबिक 30 जून से 14 अगस्त तक 183 लोगों की मौत हो चुकी ह. वहीं अलग अलग घटना में कम से कम 291 लोग घायल हुए हैं. लगातार बारिश की वजह से 30 से ज्यादा पक्के मकान डूब चुके हैं वहीं 50 से ज्यादा कच्चे मकान के पूरी तरह तबाह होने की खबर है. वहीं 303 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. राज्य के 14 दुकानें और 260 पशुशालाएं को नुकसान पहुंचा है. जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश ने 225 मवेशियों की जान ले ली है.