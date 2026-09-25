IAS मंदीप भंडारी बने CBSE के नए चेयरपर्सन, केंद्र सरकार ने कई सीनियर अफसरों के विभाग बदले

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Amit Upadhyay
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CBSE Gets New Chairman: केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2001 बैच के IAS अधिकारी मंदीप के. भंडारी को CBSE का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। भंडारी फिलहाल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं।
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मंदीप भंडारी 2001 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। (File Photo)

Centre Reshuffles Bureaucrats: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कई सीनियर अफसरों के स्तर पर बड़ा फेरबदल कर दिया। 2001 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी मंदीप के. भंडारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की ACC ने मंजूरी दी। भंडारी फिलहाल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। केंद्र के इस फेरबदल में CBSE के अलावा ग्रामीण विकास, वित्त, इस्पात, बिजली, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और हाइड्रोकार्बन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

कौन हैं मंदीप के भंडारी?

मंदीप के. भंडारी 2001 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी हैं। उनके प्रशासनिक करियर में जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण पद शामिल रहे हैं। वह जम्मू और लेह में डिप्टी कमिश्नर तथा जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। केंद्र में भी भंडारी ने विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली हैं। उनके पूर्व पदों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी शामिल है। वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO भी रह चुके हैं। भंडारी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब पिछले कुछ महीनों में CBSE के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव हुए हैं। मई 2026 में CBSE से जुड़े मूल्यांकन और रिजल्ट प्रक्रिया के मुद्दों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर बैठक भी हुई थी।

इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

विपिन कुमार, चेयरमैन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

श्रीकांत नागुलापल्ली, महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन को व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

वी. पोनुराज, 2000 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी, नए महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन होंगे।

सरिता चौहान चंद को इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है।

आनंद सिंह को आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

पी. हेमलता को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

पीयूष सिंह को बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

अंकिता मिश्रा बुंदेला को उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

मनीषा सेनसरमा को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

CBSE के सामने अहम जिम्मेदारियां

नए चेयरपर्सन के सामने CBSE की परीक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक कामकाज को आगे बढ़ाने के साथ-साथ बोर्ड की डिजिटल प्रक्रियाओं को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। CBSE ने हाल के वर्षों में परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम से जुड़ी प्रक्रियाओं में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है। भंडारी ऐसे समय में बोर्ड की कमान संभाल रहे हैं जब CBSE देशभर के स्कूलों और लाखों विद्यार्थियों से जुड़ी परीक्षा एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं का संचालन करता है। उनकी नियुक्ति के बाद बोर्ड की प्रशासनिक और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं पर आगे की दिशा महत्वपूर्ण होगी।