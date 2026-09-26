Delhi News: दिल्ली में वोटर लिस्ट छूटे हुए मतदाताओं का जुड़ेगा नाम, चुनाव आयोग लगाएगा स्पेशल कैंप

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छूटे हुए योग्य मतदाताओं और युवा वोटरों को शामिल करने के लिए कई स्पेशल कैंप लगाने की घोषणा की।

Delhi News: दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छूटे हुए योग्य मतदाताओं और युवा वोटरों को शामिल करने के लिए 27 सितंबर को कई स्पेशल कैंप लगाने की घोषणा की। यह मुहिम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 14 मई, 2026 को घोषित वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) का हिस्सा हैं। इसका मकसद यह है कि कोई भी योग्य नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो।

20 सितंबर को हुए पहले स्पेशल कैंप के बाद, 27 सितंबर को दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों पर एक और कैंप लगाया जाएगा। जिन योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करने के इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।

सभी कॉलेजों में लगेंगे कैंप

18 से 25 साल की उम्र के युवा वोटरों को शामिल करने के लिए, 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और दूसरे शिक्षण संस्थानों में भी स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। इन जगहों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) वोटर लिस्ट और खाली ‘फॉर्म-6’ एप्लीकेशन के साथ मौजूद रहेंगे। वे ज़रूरी फॉर्म भरने में योग्य छात्रों की मदद और मार्गदर्शन करेंगे।

जमा लिया जाएगा फॉर्म 6

जिस किसी ने भी 1 अक्टूबर, 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी कर ली है या पूरी कर लेगा और जिसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वह इन कैंपों के दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ‘फॉर्म-6’ जमा कर सकता है। नागरिक तय फॉर्म का इस्तेमाल करके दूसरे दावे और आपत्तियां भी जमा कर सकते हैं।

Special Camps for Enrollment of Left out Eligible Electors

Special Camps for Enrollment of Young Electors in Colleges/Universities & Other Educational Institutions#sir2026#sirdelhi@ECISVEEP pic.twitter.com/crWtjTUjJj — CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) September 25, 2026

फॉर्म 6 क्या है?

‘फॉर्म-6’ नए वोटरों के लिए है, ‘फॉर्म-6A’ विदेश में रहने वाले वोटरों के लिए, ‘फॉर्म-7’ नाम शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए, और ‘फॉर्म-8’ पता बदलने, जानकारी में सुधार, EPIC कार्ड बदलने या दिव्यांग व्यक्ति के तौर पर पहचान दर्ज कराने के लिए है। 31 अगस्त से 30 सितंबर, 2026 के बीच इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) या तय पोलिंग स्टेशन पर जाकर ऑफलाइन एप्लीकेशन जमा किए जा सकते हैं।

CEO ने की अपील

ऑनलाइन एप्लिकेशन https://voters.eci.gov.in वेबसाइट और ECINET मोबाइल ऐप के जरिए स्वीकार किए जाते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) ने सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे आगे आएं और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। चुनाव आयोग ने एक पारदर्शी, भागीदारी वाली और समावेशी रिविजन प्रक्रिया आयोजित करने के अपने पक्के इरादे को दोहराया है, ताकि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सके।