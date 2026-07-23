Punjab News: उपभोक्ता को बेचा फंगस लगा मैगी नूडल्स का पैकेट, अब देना होगा 10 हजार रुपए का मुआवजा

जुलाई 2021 में खरीदे गए मैगी पैकेट को जब अगले दिन परिवार द्वारा खोला गया, तो उसमें काले रंग का फंगस मिला।

पंजाब कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने सुनाया फैसला

Punjab News, (आज समाज), फतेगढ़ साहिब: पंजाब कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड और लुधियाना की एक दुकान को गलत व्यापारिक तरीके अपनाने और सर्विस में कमी का दोषी ठहराया। इन पर आरोप था कि उन्होंने 2021 में एक व्यक्ति को फंगस लगा मैगी नूडल्स का पैकेट बेचा था। कमीशन ने उन्हें 68 रुपए वापस करने और संयुक्त रूप से 10,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।

प्रेसिडेंट जस्टिस दया चौधरी और विश्व कांत गर्ग (सदस्य) ने नेस्ले इंडिया और लोकल स्टोर की उस अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें उस व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था।

सेलर या मैन्युफैक्चरर सिर्फ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि कंज्यूमर ने कोई लैबोरेटरी रिपोर्ट पेश नहीं की

डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने हर मुद्दे पर बारी-बारी से विस्तार से चर्चा की थी और सही तौर पर माना था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ‘सर्विस में कमी’ और ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ के लिए दूसरी पार्टी (नेस्ले इंडिया और स्टोर) जिम्मेदार हैं। 14 जुलाई के आदेश में कहा गया, अगर कोई प्रोडक्ट साफ-सुथरा नहीं है या इंसानों के खाने लायक नहीं है, तो सेलर या मैन्युफैक्चरर सिर्फ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि कंज्यूमर ने कोई लैबोरेटरी रिपोर्ट पेश नहीं की।

नकली और मिलावटी सामान बेचना अपराध

कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नकली और मिलावटी सामान बेचना एक अपराध है। कमीशन ने कहा कि जब यह साफ तौर पर साबित हो जाता है कि सामान में मिलावट है, तो कोई भी व्यक्ति उस अस्वच्छ सामान का सेवन करने की कल्पना भी नहीं करेगा।

यह है मामला

फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले सिमरनजीत सिंह ने दावा किया कि उन्होंने 3 जुलाई, 2021 को एक स्थानीय दुकान से मैगी नूडल्स का 20 ग्राम का पैकेट खरीदा था। जब उनकी मां ने अगले दिन इसे बनाने के लिए पैकेट खोला, तो उन्हें उसमें साफ तौर पर काला फंगस दिखाई दिया।

शिकायत करने पर नेस्ले इंडिया ने नहीं दिया कोई जवाब

उस व्यक्ति की वकील, एडवोकेट बेअंत कौर ने तर्क दिया कि नेस्ले इंडिया के कस्टमर केयर से बार-बार शिकायत करने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले को कंपनी ने दी थी चुनौती

अगस्त 2024 के अपने आदेश में, जिला आयोग ने नेस्ले इंडिया और संबंधित स्टोर को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें 68 रुपए की राशि वापस करने के साथ-साथ 10,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस फैसले से असंतुष्ट होकर, उक्त कंपनी और स्टोर ने राज्य आयोग में अपील दायर की थी।

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