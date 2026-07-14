EPFO में बड़ा बदलाव टला! ₹25,000 Wage Ceiling बढ़ाने का फैसला रुका, जानें क्या है कारण?

EPFO Wage Ceiling Hike Postponed: EPFO की ₹15,000 से ₹25,000 वेतन सीमा बढ़ाने की योजना फिलहाल रोक दी गई है. सरकार कंपनियों पर बोझ, कर्मचारियों की सैलरी और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए बाद में फैसला ले सकती है.

EPFO Wage Ceiling Hike Postponed: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. लंबे समय से चर्चा में चल रहे EPF की वेतन सीमा (Wage Ceiling) बढ़ाने के प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. सरकार ने मौजूदा ₹15,000 की सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने की योजना पर अभी आगे कदम नहीं बढ़ाया है.

इस बदलाव को लागू किया जाता तो बड़ी संख्या में नए कर्मचारी EPF और पेंशन योजना के दायरे में आ सकते थे. हालांकि, फिलहाल ये प्रस्ताव समीक्षा के लिए रोक दिया गया है और तुरंत कोई नया निर्णय आने की संभावना नहीं है.

क्या है EPFO की मौजूदा व्यवस्था?

वर्तमान नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹15,000 तक है, उनके लिए EPF में योगदान करना जरूरी होता है. वहीं, इससे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए EPF में शामिल होना कई मामलों में वैकल्पिक होता है.

सरकार का विचार था कि वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 करने से ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा और उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स को मजबूत किया जा सकेगा.

₹25,000 की सीमा बढ़ाने का फैसला क्यों अटका?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने इस प्रस्ताव को फिलहाल आगे बढ़ाने से पहले कई आर्थिक पहलुओं पर विचार करने का फैसला किया है. इसके पीछे कुछ मेन कारण बताए जा रहे हैं:

कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ने की संभावना.

कर्मचारियों की मासिक इन-हैंड सैलरी पर असर पड़ने की आशंका.

देश की आर्थिक स्थिति और व्यापक प्रभाव का आकलन किया जाना बाकी होना.

इन्हीं कारणों के चलते सरकार ने फिलहाल वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को होल्ड पर रखा है.

अगर लागू होता बदलाव तो कर्मचारियों को क्या फायदा मिलता?

अगर EPF की सीमा ₹25,000 तक बढ़ाई जाती, तो इसका असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता था.

संभावित फायदे:

ज्यादा कर्मचारी EPF और पेंशन योजना से जुड़ पाते.

भविष्य के लिए रिटायरमेंट फंड मजबूत होता.

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ता.

हालांकि, दूसरी ओर PF योगदान बढ़ने से कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी में मिलने वाली राशि कम हो सकती थी.

फिलहाल ₹15,000 ही रहेगी EPF सीमा

अभी EPFO की वेतन सीमा ₹15,000 ही लागू है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे पहले इस सीमा में बदलाव साल 2014 में किया गया था, जिसके बाद अब तक इसमें संशोधन नहीं हुआ है.

आगे क्या हो सकता है?

जानकारों का मानना है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खत्म नहीं किया है. आर्थिक परिस्थितियों और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस मुद्दे पर दोबारा विचार किया जा सकता है. फिलहाल कर्मचारियों को EPF Wage Ceiling में बदलाव के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.