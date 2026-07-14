Lalu Yadav Bail: चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

By
Rajesh
-
0
7
Lalu Yadav Bail: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।
Lalu Yadav Bail: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।

झारखंड हाईकोर्ट ने बीमारी के आधार पर लालू यादव को दी थी जमानत
Lalu Yadav Bail, (आज समाज), नई दिल्ली: लालू यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया और झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। दरअसल जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका सीबीआई ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट से लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा। मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के सामने हुई। बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव ने जेल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने 2019 में उन्हें जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम विवादित आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं

बेंच ने कहा कि हम विवादित आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। अपील 2018 की है। हाई कोर्ट से अपील पर सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध करना ही उचित होगा, और कोशिश हो कि यह छह महीने के भीतर हो जाए। मामला निपटाया जाता है। कानूनी मुद्दा खुला रखा गया है। सीबीआई की तरफ से अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने यादव द्वारा काटी गई सजा की अवधि की गणना करने में गलती की थी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू बोले- जमानत के लिए अपनाया गया पैमाना गलत

एसवी राजू ने कहा, हाई कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने सजा का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है, जो असल में गलत है। इस तथ्य पर विचार किए बिना कि यह एक साथ चलने वाली सजा नहीं है, कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी। ऐसा नहीं किया जा सकता। अपनाया गया पैमाना गलत है। उन्होंने ट्रायल में देरी की है। जबकि लालू यादव की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यह जज का विवेक है।

ये भी पढ़ें : Supreme Court: अनुकंपा में नियुक्तियों पर भी अब बेटियों का अधिकार