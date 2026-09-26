Asian Games 2026: भारतीय पुरुष टीम ने कबड्डी में ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल, 9वीं बार मारी बाजी

Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 40-34 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। पहले हाफ में 17-18 से पीछे रहने के बाद भारत ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की। इस जीत के साथ भारत ने पुरुष कबड्डी में अपना 9वां एशियन गेम्स गोल्ड हासिल किया।

India Wins Gold in Kabaddi: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 40-34 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। शनिवार को खेले गए फाइनल में भारत एक समय पीछे था, लेकिन दूसरे हाफ में जोरदार प्रदर्शन करते हुए टीम ने मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पुरुष कबड्डी में अपना 9वां एशियन गेम्स गोल्ड हासिल किया। यह जीत भारत के लिए इसलिए भी खास रही, क्योंकि ईरान ने मुकाबले में शुरुआत से ही कड़ी चुनौती पेश की। भारत पहले हाफ के अंत में 17-18 से पीछे था, लेकिन ब्रेक के बाद भारत ने मैच का रुख पलट दिया।

पहले हाफ में ईरान ने बनाई बढ़त

फाइनल की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले के साथ हुई। भारत और ईरान के खिलाड़ी लगातार अंक जुटाते रहे और दोनों टीमों के बीच अंतर बेहद कम रहा। पहले हाफ के खत्म होने तक ईरान ने 18 अंक हासिल किए, जबकि भारत 17 अंक पर था। ब्रेक तक ईरान के पास केवल एक अंक की बढ़त थी। भारत के सामने दूसरे हाफ में वापसी करने की चुनौती थी और टीम ने इसी दबाव के बीच अपने खेल को बेहतर किया।

दूसरे हाफ में की शानदार वापसी

दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने रफ्तार बढ़ाई। रेडिंग और डिफेंस दोनों में भारत ने लगातार अंक हासिल किए और ईरान की बढ़त को कम करना शुरू किया। मुकाबला आगे बढ़ने के साथ भारत ने बढ़त हासिल कर ली और ईरान पर दबाव बढ़ता गया। आखिरी दौर में भारतीय टीम ने अपनी बढ़त बनाए रखी और अंत में स्कोर 40-34 तक पहुंचाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार पुरुष कबड्डी का एशियन गेम्स गोल्ड जीता। भारत ने इससे पहले हांगझोऊ 2022 में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था।

भारत का 9वां पुरुष कबड्डी गोल्ड

भारत का एशियन गेम्स कबड्डी में दबदबा लंबे समय से रहा है। पुरुष कबड्डी 1990 के बीजिंग एशियन गेम्स से खेलों का हिस्सा है। 2018 में भारत का लगातार स्वर्ण जीतने का सिलसिला टूटा था, लेकिन 2022 में टीम ने खिताब फिर अपने नाम कर लिया था। 2026 की जीत ने भारत के पुरुष कबड्डी गोल्ड की संख्या 9 कर दी। इस तरह भारतीय टीम ने एक बार फिर एशियाई स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी।

महिला टीम ने भी जीता गोल्ड

भारत के लिए कबड्डी में यह दिन डबल गोल्ड लेकर आया। पुरुष टीम के फाइनल से पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। महिला टीम की इस जीत के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को मात देकर भारत को कबड्डी में गोल्डन डबल दिलाया। महिला कबड्डी 2010 के एशियन गेम्स में शामिल हुई थी और 2026 की जीत भारत का इस स्पर्धा में चौथा स्वर्ण है।