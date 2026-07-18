Priyanka Chopra Birthday Special: ‘वाराणसी’ से Priyanka Chopra का धाकड़ अवतार आउट, बर्थडे पर मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा

Priyanka Chopra Birthday Special: प्रियंका चोपड़ा ने अपने जन्मदिन पर फैंस को सरप्राइज दिया, जब मेकर्स ने SS राजामौली की फिल्म वाराणसी से उनका दमदार फर्स्ट लुक जारी किया, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था।

Priyanka Chopra Birthday Special: प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे उनके फैंस के लिए और भी खास हो गया है क्योंकि जिस फिल्म वाराणसी का बेसब्री से इंतजार था उसके मेकर्स ने फिल्म से उनका शानदार फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा पैदा कर दी है।

प्रियंका के इंटेंस और कमांडिंग अवतार ने प्रोजेक्ट को लेकर नया उत्साह बढ़ा दिया है। एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी वाराणसी पहले से ही काफी उत्सुकता पैदा कर रही है और प्रियंका की पहली झलक ने अब इस उम्मीद को एक और लेवल पर पहुंचा दिया है।

प्रियंका चोपड़ा एक दमदार नए अवतार में

View this post on Instagram A post shared by Showing Business (@sbbyssk)

प्रियंका एक बहुत ही अलग और असरदार लुक में दिख रही हैं, जिससे इशारा मिलता है कि उनका किरदार फिल्म की कहानी में एक अहम भूमिका निभा सकता है। पारंपरिक ग्लैमरस लुक से बहुत अलग, उनके अवतार में ताकत, रहस्य और गहराई का एहसास है।

फर्स्ट-लुक के खुलासे से पता चलता है कि उनका रोल सिर्फ एक सपोर्टिंग प्रेजेंस से कहीं ज़्यादा हो सकता है। उनके एक्सप्रेशन, स्टाइलिंग और ओवरऑल स्क्रीन पर्सनैलिटी ने यह अंदाज़ा लगाया है कि वह फिल्म के कुछ सबसे बड़े डेवलपमेंट का सेंटर हो सकती हैं।

इंडियन सिनेमा में एक शानदार वापसी?

फैंस के लिए, वाराणसी खास तौर पर एक्साइटिंग है क्योंकि यह प्रियंका के लिए एक बड़ा इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट है, क्योंकि उन्होंने खुद को एक ग्लोबल स्टार के तौर पर स्थापित कर लिया है। भारत और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी राजामौली डायरेक्टेड फिल्म को और भी ज़्यादा अपील देती है।

फर्स्ट लुक सामने आने के तुरंत बाद फैंस ने अपना एक्साइटमेंट ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर दिया और कई लोग उनके रहस्यमयी कैरेक्टर के बारे में और जानने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।

SS राजामौली ने एक और बड़े पर्दे पर धमाके का वादा किया

विज़ुअली शानदार ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए जाने जाने वाले, SS राजामौली से वाराणसी के साथ एक और बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने की उम्मीद है। प्रियंका का दमदार फर्स्ट लुक इस बात का भी इशारा करता है कि फिल्म को एक कन्वेंशनल कमर्शियल एंटरटेनर के बजाय एक बड़े इवेंट के तौर पर बनाया जा रहा है। राजामौली के बड़े विज़न और प्रियंका की इंटरनेशनल प्रेज़ेंस का कॉम्बिनेशन भी फिल्म को ग्लोबल मार्केट में काफी अटेंशन खींचने में मदद कर सकता है।

प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू साथ आए

वाराणसी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसकी स्टार पावर है। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी, जिससे उनका पहला बड़ा कोलेबोरेशन बहुत एक्साइटेड है। कैमरे के पीछे राजामौली और प्रोजेक्ट के सेंटर में दो दुनिया भर में जाने-माने स्टार्स के होने से, फिल्म को लेकर उम्मीदें पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी 7 अप्रैल, 2027 को थिएटर्स में रिलीज़ होने की उम्मीद है जो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े थिएटर इवेंट्स में से एक बन सकता है।