Badrinath Offering Row: मंदिर पहुंची एसआईटी, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप

एसआईटी ने जब्त किए सीसीटीवी फुटेज, सीईओ व पीए से पूछताछ

सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में संदिग्ध हरकतें करते दिखे कर्मचारी

Badrinath Offering Row, (आज समाज), देहरादून (उत्तराखंड): पवित्र बद्रीनाथ धाम में कथित वित्तीय गड़बड़ी और चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए तीन सदस्यीय एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) मंदिर पहुंचा, जिससे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि मामले की प्रशासनिक जांच के साथ-साथ आपराधिक जांच भी तेजी से चल रही है। (Badrinath Offering Row)

जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में डेरा डाला

जांचकर्ताओं ने मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सोहन सिंह रंगड़ और उनके निजी सहायक (पीए) अतुल डिमरी से कड़ी पूछताछ की ताकि निगरानी में कमियों का पता लगाया जा सके। साथ ही, जांचकर्ताओं ने मंदिर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में डेरा डाला, आपरेशनल लॉग की व्यवस्थित रूप से समीक्षा की और यह पता लगाया कि रोजाना मिलने वाले दान को कैसे संभाला जाता है। (Badrinath Offering Row)

प्रमोद नौटियाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गोपेश्वर की जिÞला और सत्र अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बद उन्हें पुरसाड़ी जिला जेल ले जाया गया है। हालांकि, जांच का दायरा अब केवल एक दोषी कर्मचारी से आगे बढ़ रहा है। 25 जून के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करते हुए, जांचकर्ताओं ने नोट गिनने वाले कमरे के अंदर कई अन्य बीकेटीसी कर्मचारियों को बेहद संदिग्ध हरकतें करते हुए देखा। (Badrinath Offering Row)

संदीप खत्री ने सबसे पहले उठाया था चोरी का मुद्दा

बता दें कि बद्रीनाथ में मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा सबसे पहले भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री ने उठाया था। उन्होंने मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद, यह मामला जल्द ही लोगों के ध्यान में आया और विरोधी पार्टियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। जैसे-जैसे विवाद बढ़ा, बीकेटीसी ने शुरू में चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इसके बाद, उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति बनाई।

ये भी पढ़ें: Ram Mandir CEO: अयोध्या के राम मंदिर में निकली सीईओ की भर्ती, बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार