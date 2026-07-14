Harmony of the Pines : आखिर कैसे हॉमोर्नी ऑफ द पाइन्स का मुख्य चेहरा बने इंस्पेक्टर विजय

एक कमरे से शुरू हुआ बैंड का सफर पूरी दुनिया तक पहुंचा

Harmony of the Pines (आज समाज), शिमला : कभी हिमाचल पुलिस कर्मियों का तनाव दूर करने के लिए शुरू हुआ बैंड आज पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है। आज यह बैंड एक बार फिर से सुर्खियों में है। आज यह अपनी किसी प्रस्तुति के लिए नहीं बल्कि अपने मुख्य चेहरे इंस्पेक्टर विजय कुमार पर की गई विभागीय कार्यवाही क लिए चर्चा में है। इस बैंड के मुख्य चेहरे विजय कुमार को हिमाचल पुलिस ने इसलिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया से होने वाली मासिक आय का ब्यौरा विभाग को नहीं दिया।

इस तरह विजय बैंड का मुख्य किरदार बने

इस बैंड के संस्थापक सदस्य सतीश कुमार ने पुरानी याद साझा करते हुए कहा कि एक बार पूरी तैयारी होने के बाद जैसे ही बैंड अपनी प्रस्तुति देने लगा तो उस कार्यक्रम के आयोजन ने बड़े खराब अंदाज से मंच खाली करने को कहा। बैंड के सभी सदस्यों के मन में उस आयोजक का यह रवैया बहुत ज्यादा चुभा। उस जलालत के बाद सब-इंस्पेक्टर विजय कुमार ने एक भविष्यवाणी की।

उन्होंने आर्केस्ट्रा से कहा कि ठीक है, सज्जनों, एक दिन हम कार्यक्रम के सितारे होंगे। इसके बाद उन्होंने बैंड में लगातार सुधार किए और अपने साथ अपने साथियों की कला को भी निखारा। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश पुलिस आर्केस्ट्रा की मांग सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं, पूरे देश में है। सोशल मीडिया पर लाखों फालोवर हैं और करण जौहर, ट्विंकल खन्ना, रोहित शेट्टी जैसे बॉलीवुड के बड़े नाम हैं यानी 17 सदस्यों वाला खाकी बैंड अब दुनिया भर में तहलका मचा रहा है।

इसलिए हुई इंस्पेक्टर विजय कुमार पर कार्रवाई

इंस्पेक्टर विजय कुमार को प्रदेश पुलिस द्वारा सस्पेंड कर दिया है। उनके ऊपर हुई इस कार्रवाई से उनका हर चाहने वाला मायूस है। हालांकि इंस्पेक्टर विजय कुमार को सस्पेंड करने के लिए प्रदेश पुलिस ने जो कारण बताया है वह बिल्कुल जायज है। इंस्पेक्टर विजय ने ड्यूटी पर होते हुए प्रॉटोकोल का उल्लंघन किया है।

जिसके चलते विभाग को उनपर यह कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल हार्मनी आॅफ द पाइन्स बैंड के साथ-साथ विजय कुमार भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनके निजी एकाउंट भी सोशल मीडिया पर हैं। जिसके चलते उन्हें इन एकाउंट पर मासिक आय आना शुरू हो गया। जोकि विजय ने विभाग से छिपाकर रखी। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर विजय पर जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे सोशल मीडिया एकाउंट से उन्हें हर माह छह हजार रुपए की मासिक आय होना बताया गया है।

इंस्पेक्टर विजय के इंस्टाग्राम पर हैं 1.64 लाख फॉलोअर्स

जहां हार्मनी आॅफ द पाइन्स के आॅफिशियल हैंडल के इंस्टाग्राम पर 3.29 लाख फॉलोअर्स हैं, वहीं विजय कुमार के 1.64 लाख फॉलोअर्स हैं। इससे पता चलता है कि इस बैंड के साथ-साथ इंस्पेक्टर विजय भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मशहूर थे।

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