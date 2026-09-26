Haryana News: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला

By
Sudhanshu Chouhan
-
0
7
हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के तीन अधिकारियों का तबादला किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 25 सितंबर, 2026 को इन अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है।

Haryana News: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के तीन अधिकारियों का तबादला किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 25 सितंबर, 2026 को इन अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है।

वरिष्ठ IAS अधिकारी निखिल गजराज केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट गए हैं। निखिल हरियाणा कैडर के 2008 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें राज्य परिवहन, हरियाणा का महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है। ये केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव और कौशल विकास मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

मुकुल कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निदेशक और विशेष सचिव बनाया गया है। मुकुल 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

अजय कुमार को मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव-II (DPSCM-II) के पद पर तैनात किया गया है। ये 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।