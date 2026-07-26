New Education Minister: कौन हैं देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी? कितने पढ़े-लिखे हैं, कैसा रहा राजनीतिक करियर

New Education Minister Pralhad Joshi: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कर्नाटक के विजयपुर में जन्मे प्रह्लाद जोशी बीजेपी के दिग्गज नेता है और लगातार 5 बार धारवाड़ से लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं।

Pralhad Joshi Education and Political Career: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद प्रह्लाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रह्लाद जोशी मोदी सरकार के सबसे अनुभवी मंत्रियों में गिने जाते हैं। वह पहले से ही उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जब शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर नए शिक्षा मंत्री कौन हैं, वे कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है।

कितने पढ़े-लिखे हैं नए शिक्षा मंत्री?

प्रह्लाद वेंकटेश जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुर में हुआ था। अगर उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो उनकी स्कूली शिक्षा हुबली में हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रह्लाद जोशी ने हुबली के केएस आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA की डिग्री हासिल की। नए शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट हैं। राजनीति में आने से पहले वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे।

कैसे शुरू हुआ राजनीतिक सफर?

प्रह्लाद जोशी 1990 के दशक की शुरुआत में हुबली ईदगाह मैदान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए। इस आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति की मांग की गई थी। इसके बाद भाजपा संगठन में उनकी पहचान मजबूत हुई और उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

लगातार पांच बार बने लोकसभा सांसद

प्रह्लाद जोशी पहली बार 2004 में कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने लगातार हर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। उन्होंने लगातार 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। लगातार पांच बार सांसद चुने जाने के कारण वह कर्नाटक भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। प्रह्लाद जोशी ने सरकार में आने से पहले संगठन में भी कई महत्वपूर्ण पद संभाले। वे भाजपा धारवाड़ जिला अध्यक्ष, भाजपा कर्नाटक के महासचिव और 2013 से 2016 तक भाजपा कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कर्नाटक में पार्टी संगठन को मजबूत किया।

सरकार में कौन-कौन से मंत्रालय संभाले?

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रह्लाद जोशी के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। प्रह्लाद जोशी ने 2019 से 2024 तक संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खनन मंत्री के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने वाणिज्यिक कोयला खनन, कोयला ब्लॉक नीलामी और घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने से जुड़े कई फैसलों की जिम्मेदारी संभाली। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उन्हें दो नए मंत्रालय दिए गए। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इन मंत्रालयों के तहत वे खाद्य वितरण योजनाओं, उपभोक्ता हितों, सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी परियोजनाओं की देखरेख कर रहे हैं। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

प्रह्लाद जोशी क्यों माने जाते हैं बड़े नेता?

भाजपा में प्रह्लाद जोशी को एक अनुभवी संगठनकर्ता और संसदीय रणनीतिकार माना जाता है। पिछले दो दशकों में उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। संसद में सरकार के विधायी कार्यों के समन्वय में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रह्लाद जोशी का राजनीतिक करियर विवादों से पूरी तरह अछूता नहीं रहा। हुबली ईदगाह मैदान आंदोलन को लेकर विपक्ष ने उन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप लगाए, जबकि भाजपा ने इसे राष्ट्रवादी आंदोलन बताया। संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए विपक्ष ने संसद में कई विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा न होने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार का कहना था कि विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही प्रभावित हुई। कोयला मंत्री रहते हुए वाणिज्यिक कोयला खनन और निजी भागीदारी बढ़ाने की नीति को लेकर विपक्ष, श्रमिक संगठनों और पर्यावरण समूहों ने आलोचना की। हालांकि यह आलोचना सरकारी नीतियों को लेकर थी।

क्या प्रह्लाद जोशी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं?

जुलाई 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार प्रह्लाद जोशी के खिलाफ किसी बड़े भ्रष्टाचार मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने या भ्रष्टाचार साबित होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि उनकी कुछ नीतियों और राजनीतिक बयानों को लेकर विपक्ष समय-समय पर सवाल उठाता रहा है। प्रह्लाद जोशी भाजपा के अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। लगातार पांच बार सांसद चुने जाने और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने के बाद अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अहम फैसलों और सुधारों पर सभी की नजर रहेगी।