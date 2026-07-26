IMD Weather Alert: आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम? जानें सभी राज्यों का वेदर अपडेट

Weather Update 26 July 2026: मौसम विभाग के अनुसार 26 जुलाई 2026 को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

IMD Weather Forecast for 26 July: देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून एक्टिव है। कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है, जबकि कुछ जगहों पर उमस से लोगों का बुरा हाल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 26 जुलाई 2026 को उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। खासतौर पर पर्वतीय राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और सड़कें बाधित होने का खतरा बना हुआ है। चलिए जानते हैं देशभर में आज का मौसम।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली-एनसीआर में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, रुक-रुककर बौछारें और कुछ स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

हरियाणा और पंजाब में कैसा रहेगा मौसम?

हरियाणा और पंजाब में भी रविवार को मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी। दोनों राज्यों के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। विशेष रूप से अंबाला, करनाल, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, हिसार, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, अमृतसर और आसपास के इलाकों में बारिश की अच्छी संभावना जताई गई है।

हिमाचल और जम्मू में भूस्खलन का खतरा

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में लगातार सक्रिय मानसून के कारण स्थिति ज्यादा सेंसिटिव बनी हुई है। मौसम विभाग ने कई पर्वतीय जिलों में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, चट्टानें गिरने, फ्लैश फ्लड, पहाड़ी नालों के उफान पर आने और सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और किन्नौर जैसे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, जबकि जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम तेजी से बदल सकता है।

यूपी, एमपी और राजस्थान में भी होगी बारिश

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कई जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून के कारण तेज बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है।

पूर्वोत्तर में भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कई इलाकों में भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी और नदी किनारे के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें।