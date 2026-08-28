सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के एक मुश्किल वक्त को याद किया और बताया कि 2021 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, जिससे वह सदमे में चले गए थे।

Orry on Amrita Singh: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के एक मुश्किल वक्त को याद किया और बताया कि 2021 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह सदमे में चले गए थे। उन्होंने कहा कि एक समय में सारा अली खान की मां अमृता सिंह ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। उन्होंने कहा कि अमृता सिंह की वजह से उन्हें गहरा सदमा लगा था।

‘अमृता ने मेरे साथ हद कर दी’

ओरी उर्फ ओरहान अवात्रामणि ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया, ”अमृता सिंह ने मुझे साल 2021 में बहुत परेशान किया था। उन्होंने हद कर दी थी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उस तरह की मुश्किल स्थिति से कभी गुजरा हूं। वह मेरे जीवन का सबसे मुश्किल समय था। वह मेरा सबसे बुरा दौर था।” उन्होंने कहा, ”अमृता सिंह की वजह से उन्हें जो मानसिक तकलीफ झेलनी पड़ी, उसने उन्हें मजबूत बनने में मदद की है। वह वक्‍त ‘इतना बुरा’ था कि उससे उबरने के बाद आज उन्‍हें किसी बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।”

‘उससे मैं और मजबूत बना’

सैफ अली खान की पूर्व पत्‍नी और अपने दौर की सुपरस्‍टार एक्‍ट्रेस अमृता सिंह के बारे में बात करते हुए ओरी ने कहा, ”लोग कहते थे कि तुम इससे उबर जाओगे। तुम मजबूत हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मुझ पर किसी चीज का असर नहीं होता। कोई भी चीज मुझे सच में दुखी नहीं करती। मुझे लगता है कि उस ट्रॉमा और तकलीफ ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि जब मैं पब्लिक फ‍िगर बना, तो शुरुआत में मुझे जो नफरत मिली, उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ।”

बेस्ट फ्रेंड थे ओरी और सारा

ओरी और सारा कॉलेज के दिनों से बेस्‍ट फ्रेंड्स थे। इस वजह से इब्राहिम अली खान से भी उनकी अच्‍छी दोस्‍त हुई। ओरी ने कभी सारा अली खान को ‘अपनी मां की तरह ही मजबूत और आजाद महिला’ कहा था। तीन साल पहले 2023 में ‘रेडिट’ पर एक ‘आस्‍क मी एनिथ‍िंग’ सेशन के दौरान उन्होंने यह भी बताया था कि वे दोनों दोस्त कैसे बने। ओरी ने कहा, ‘मैं आपको सारा अली खान के बारे में कुछ बताता हूं। हम कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे। अजीब है, है ना? फिर ग्रेजुएशन के बाद अचानक हम एक-दूसरे से दूर हो गए। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हम फिर से साथ आ गए, हम हर समय साथ रहते थे और लोग कहते थे कि हम ‘कभी अलग न होने वाले’ दोस्त हैं।’