TATA ने लॉन्च की नई सेडान Aeris, बजट में शानदार फीचर्स, जानें कीमत और जबरदस्त खूबियां

टाटा मोटर्स लगातार नई कारें लॉन्च कर रही है और इस महीने कंपनी अपनी तीसरी नई कार, 'एरिस' (Aeris) सेडान लेकर आई है। इसे 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है।

TATA Aeris launch: टाटा मोटर्स लगातार नई कारें लॉन्च कर रही है और इस महीने कंपनी अपनी तीसरी नई कार, ‘एरिस’ (Aeris) सेडान लेकर आई है। इसे 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। असल में इसने टिगोर (Tigor) की जगह ली है। इस नई सेडान में शानदार और मॉडर्न स्टाइलिंग, बिल्कुल नया इंटीरियर, कई सारे फीचर्स और अलग-अलग तरह के पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं। आइए, इसके बारे में सभी जरूरी बातें जानते हैं:

कीमतें और वेरियंट

वेरियंट पेट्रोल पेट्रोल+सीएनजी एमटी एमटी एमटी एएमटी स्मार्ट Rs 5.29 लाख रुपये – 6.29 लाख रुपये – प्योर 6.14 लाख रुपये 6.69 लाख रुपये 7.14 लाख रुपये 7.69 लाख रुपये प्योर प्लस 6.74 लाख रुपये 7.29 लाख रुपये 7.74 लाख रुपये 8.29 लाख रुपये क्रिएटिव 7.49 लाख रुपये 8.04 लाख रुपये 8.49 लाख रुपये 9.04 लाख रुपये एकंप्लीश 8.19 लाख रुपये 8.74 लाख रुपये 9.19 लाख रुपये 9.74 लाख रुपये

सभी कीमतें शुरुआती हैं और दिल्ली में एक्स-शोरूम हैं।

Aeris की कीमतें 5.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जो Tigor से ₹40,000 कम है।

खास बात यह है कि फ्लीट खरीदारों के लिए कंपनी Xpres बेचना जारी रखेगी, जबकि Aeris सिर्फ प्राइवेट खरीदारों को बेची जाएगी।

इस सेडान कार की बुकिंग टाटा की अधिकृत डीलरशिप और टाटा की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी 11 अक्टूबर से शुरू होगी।

डिजाइन

पुरानी टिगोर की जगह लेने वाली Aeris की स्टाइलिंग में बड़े बदलाव किए गए हैं।

सामने की तरफ इसमें पतली ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल है जिसके दोनों ओर आयताकार LED हेडलैंप्स लगे हैं। बंपर का लुक काफी आकर्षक है और इसमें LED फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं।

साइड से देखने पर इसकी ‘नॉचबैक’ रूफलाइन वैसी ही बनी हुई है, जो इसे थोड़ा अलग और खास लुक देती है। इसके अलावा, इसमें 15-इंच के अलॉय व्हील्स का नया डिजाइन, शार्क-फिन एंटीना और सामने के दरवाजों के निचले हिस्से पर ‘Aeris’ की बैजिंग भी देखने को मिलती है।

दिलचस्प बात यह है कि टाटा ने अपनी सेडान में व्हील आर्च क्लैडिंग भी दी है।

पीछे की तरफ इसमें ऊंचा बूटलिड, रूफ स्पॉइलर और कनेक्टेड LED टेललैंप सेटअप है, जो Curvv जैसा दिखता है।

इसके पिछले बंपर के निचले हिस्से में नंबर प्लेट और रिवर्स लैंप भी लगे हैं।

कलर ऑप्शन

अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, Aeris में काफी बोल्ड कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें 6 कलर शामिल हैं:

डांडेली ड्रिजल (पर्पल)

डायटोना ग्रे

नाइट्रो क्रिमसन (रेड)

ड्यून ग्लो (गोल्ड)

प्योर ग्रे

प्रिस्टिन व्हाइट

ये सभी शेड्स ऑप्शनल डुअल-टोन कलर स्कीम में भी उपलब्ध हैं, जिनमें ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी मिलता है।

इंटीरियर

Aeris का डिजाइन अंदर से काफी हद तक हाल ही में अपडेट हुई Tiago जैसा ही है, लेकिन इसमें हल्के बेज और क्रीम रंग की थीम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे केबिन ज्यादा खुला-खुला और हवादार लगता है।

डैशबोर्ड में वही शार्प डिजाइन एलिमेंट्स, फैब्रिक इंसर्ट्स और मैट ब्लैक फिनिश वाला टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

AMT वर्शन में आपको गियर बदलने पर मैनुअल कंट्रोल के लिए पैडल-शिफ्टर्स भी मिलते हैं।

इसका सेंटर कंसोल Tiago जैसा ही है, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए रोटरी नॉब, वायरलेस चार्जर और फोन डॉक, रोटरी गियर शिफ्ट डायल और सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है।

पीछे की तरफ, अपनी साइज के हिसाब से इसमें काफी जगह मिलती है। साथ ही, डेडिकेटेड AC वेंट्स और कप-होल्डर्स वाले सेंटर आर्मरेस्ट की वजह से आराम भी बढ़ जाता है।

बूट स्पेस

Tata Cars के अनुसार, Aeris में 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स

बजट कार होने के बावजूद, Aeris एक अच्छी तरह से इक्विप्ड सेडान है, जिसमें इस कीमत पर उम्मीद की जाने वाली सभी खूबियां मौजूद हैं।

इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसे 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।

सुविधा के लिए, टाटा इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, हवादार फ्रंट सीटें, पावर-एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्डिंग ORVM, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री और ड्राइव मोड जैसे फीचर भी देता है।

सेफ्टी

नई सेडान में मजबूत सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग, सभी यात्रियों के लिए रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर पार्किंग सेंसर और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर।

हायर वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल होल्ड असिस्ट (HHA), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), डैशकैम, रोलओवर मिटिगेशन और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है।

पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो, एरिस में टिगोर वाले ही पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं – 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके साथ मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन हैं (वेरिएंट के हिसाब से उपलब्धता यहां देखी जा सकती है)। इसमें फैक्टरी-फिटेड डुअल-सिलेंडर CNG किट का ऑप्शन भी है। इसकी स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+CNG पावर 86 पीएस 76 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

अगर आप 4 मीटर से छोटी सेडान (sub-4 metre sedan) खरीदना चाहते हैं, तो यहां कुछ और विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

Maruti Dzire: इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, Dzire एक बेहतरीन ऑल-राउंडर है। इसमें मॉडर्न फीचर्स, अच्छी स्टाइलिंग और बहुत ज्यादा माइलेज देने वाले इंजन हैं। साथ ही, इसके साथ मारुति का भरोसा और सेल्स व सर्विस का बड़ा नेटवर्क भी मिलता है।

Honda Amaze: अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर पेश की गई Amaze में हाई-क्वालिटी इंटीरियर, सेगमेंट में पहली बार ADAS सुइट और स्मूथ व रिफाइंड पेट्रोल इंजन मिलता है।

Hyundai Aura: यह एक पुराना मॉडल है, लेकिन फिर भी यह आज भी प्रासंगिक है। इसके शांत इंजन, स्मूथ AMT गियरबॉक्स और आरामदायक राइड क्वालिटी इसे प्राइवेट और फ्लीट खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनाए रखती है।