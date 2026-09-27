दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अमन विहार में तैनात हेड कांस्टेबल कृष्णा के साथ 7 से 8 लोगों ने मारपीट की और उनके गले से सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।

Delhi News: दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अमन विहार में तैनात हेड कांस्टेबल कृष्णा के साथ 7 से 8 लोगों ने मारपीट की और उनके गले से सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।

23 सितंबर की है घटना

हेड कांस्टेबल कृष्णा के मुताबिक, 23 तारीख की रात करीब 12 से 12:15 बजे वह अमन विहार थाने में अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और उन्हें रास्ते से कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा था। जब वह कोल्ड ड्रिंक लेने मंगोलपुरी के वाई-ब्लॉक पहुंचे, तो वहां बदमाशी कर रहे युवकों को टोकना उन्हें भारी पड़ गया। इसके कुछ ही देर बाद 7 से 8 युवकों ने बेसबॉल बैट के साथ उन पर जानलेवा हमला बोल दिया।

बेसबॉल के बल्ले से पीटा

जानकारी के मुताबिक, हेड कांस्टेबल का दावा है कि आरोपियों में नवासा और वकील नाम के युवक और उनके साथी शामिल थे। आरोप है कि कुछ युवकों के हाथ में बेसबॉल का बल्ला भी था, जिसे कृष्णा ने अपने बचाव में छीन लिया। इसके बाद, कई युवकों ने उन्हें पकड़कर पीटा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय जानकारी के मुताबिक, इस गैंग से जुड़े कुछ लोगों पर पहले भी हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में शामिल होने के आरोप रहे हैं। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही होगी। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।