वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन द्वारा पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट जे-20 की तैनाती ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चलिए, जानते हैं दोनों विमानों की खूबियां और भारत के लिए कौन सा विमान ज्यादा मुफीद है।

राफेल Vs Su-57: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन द्वारा पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट जे-20 की तैनाती ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत के पास अभी तक अपना कोई स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं है। इसलिए, यह इस क्षेत्र में मौके तलाश रहा है। भारत के सामने स्टील्थ विमान का एकमात्र विकल्प SU57 है, जिसे रूस ने बनाया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस विमान का लड़ाई में अनुभव का अभी तक कोई इतिहास नहीं है। इसलिए भारत इस सौदे पर अपने कदम पीछे खींच रहा है और अपना ध्यान फ्रांस के 4.5-जेनरेशन के विमान राफेल पर केंद्रित कर रहा है। चलिए, जानते हैं दोनों विमानों की खूबियां और भारत के लिए कौन सा विमान ज्यादा मुफीद है।

दोनों विमानों की तकनीकी विशेषताएं

राफेल

राफेल, फ्रांस का 4.5-जेनरेशन वाला फाइटर जेट है। इसे कई तरह के मिशन पूरे करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि एयर सुपीरियरिटी, जमीन पर हमला करना, जासूसी और परमाणु प्रतिरोध। इसे दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है।

इंजन

यह ट्विन-इंजन आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें दो स्नेकमा M88-2 इंजन लगे हैं। हर इंजन आफ्टरबर्नर के साथ 75 kN का थ्रस्ट देता है, जिससे यह विमान ज्यादा ऊंचाई पर मैक 1.8 (लगभग 1,912 किमी/घंटा) की रफ्तार तक पहुंच सकता है।

Su-57

Su-57 रूस का पांचवें जेनरेशन का फाइटर जेट है। इसे सुखोई ने स्टील्थ (रडार से छिपने की क्षमता), तेज रफ्तार, आसानी से मुड़ने की क्षमता और कई तरह के काम करने की काबिलियत को मिलाकर बनाया है।

इंजन

इसमें दो Saturn AL-41F1 टर्बोजेट इंजन लगे हैं, जिनमें से हर एक आफ्टरबर्नर के साथ ज्यादा से ज्यादा 147 kN का थ्रस्ट देता है। यह इंजन इसे Mach 2 (लगभग 2,120 km/h) की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार और Mach 1.6 की अनुमानित सुपरक्रूज रफ्तार देता है, हालांकि ऑपरेशनल टेस्ट में अभी तक इस क्षमता की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है।

ऊंचाई पर उड़ान

Su-57 20,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इंटरसेप्शन मिशन पर इसकी अनुमानित रेंज 1,500 km है, जिसे रीफ्यूलिंग और एक्स्ट्रा टैंक की मदद से 5,500 km तक बढ़ाया जा सकता है। इसका ज्यादा से ज्यादा टेकऑफ वजन 35,000 kg है और पेलोड क्षमता 10,000 kg है। पेलोड का कुछ हिस्सा चार इंटरनल बे (अंदरूनी हिस्सों) में रखा जाता है, जिन्हें रडार स्टील्थ बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

एयरक्राफ्ट Su-57 (रूस) राफेल (फ्रांस) बनने का साल 2020 2001 अब तक कुल संख्या ~40 (प्रोटोटाइप भी शामिल) 300+ (सभी ऑपरेशन में) लंबाई 65.9 फीट (20.1 मीटर) 50.1 फीट (15.3 मीटर) विंगस्पैन 46.3 फीट (14.1 मीटर) 35.9 फीट (10.9 मीटर) वजन (MTOW) 77,200 lb (35,000 किलोग्राम) 54,000 lb (24,500 किलोग्राम) इंजन Two Saturn AL-41F1 एयरबर्निंग टर्बोफैंस; भविष्य में Izdeliye 30 में अपग्रेड दो सैफ्रन M88-2 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैंस टॉप स्पीड 1,325 mph (2,135 किलोमीटर/घंटे) / मैक 2.0 1,188 mph (1,912 किलोमीटर/घंटे) / मैक 1.8 हमले का दायरा ~2,175 mi (3,500 किलोमीटर) ~1,150 mi (1,850 किलोमीटर) अधिकतम ऊंचाई 65,600 फीट (20,000 मीटर) 50,000 फीट (15,240 मीटर) लोड 30mm GSh-30-1 cannon; internal/external carriage for R-74M2, R-77M, Kh-59MK2, Kh-69, Kh-38, guided bombs, and other precision weapons 30mm GIAT 30 cannon; Meteor, MICA, SCALP-EG, Exocet, AASM, AM39, ASMP-A nuclear missile, laser-guided bombs, and other precision munitions पायलट 1 1–2, वेरियंट पर निर्भर

अलग-अलग सिद्धांतों पर काम

दोनों एयरक्राफ्ट बहुत अलग-अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। राफेल मुश्किल हालात में बहुमुखी प्रतिभा और भरोसेमंद होने पर जोर देता है, वहीं Su-57 स्टील्थ, पैंतरेबाजी की क्षमता और रणनीतिक रेंज को एक साथ लाने की कोशिश करता है।

हथियार और डिटेक्शन सिस्टम

राफेल

राफेल को एक साथ इंटरसेप्शन, जमीनी हमले और टोही मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा करने के लिए, यह सेंसर के एक इंटीग्रेटेड और रिडंडेंट सुइट पर निर्भर करता है। इसका RBE2 AESA (एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे) रडार एक साथ 40 टारगेट को ट्रैक करने और एक ही समय में 8 टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। यह X बैंड में काम करता है और एयर टारगेट के रडार क्रॉस सेक्शन के आधार पर, उनकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा होती है।

इस एयरक्राफ्ट में OSF (Optronique Secteur Frontal) सिस्टम भी लगा है, जो एयरक्राफ्ट के अगले हिस्से (nose) पर लगा एक पैसिव इन्फ्रारेड और TV सेंसर है। यह 45 km तक की दूरी से चीजों की पहचान करने, बिना रडार सिग्नल भेजे इन्फ्रारेड से पता लगाने और कम दूरी पर स्टील्थ खतरों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में मदद करता है।

राफेल के हथियार

हथियारों के मामले में राफेल कई तरह के हथियार इस्तेमाल कर सकता है। हवा से हवा में लड़ाई के लिए, यह पास और मध्यम दूरी की लड़ाई के लिए MICA IR और EM मिसाइलें (रेंज 20 से 50 km) ले जाता है। साथ ही, इसमें ‘मेटियोर’ (Meteor) लंबी दूरी की मिसाइल भी होती है, जो टू-वे डेटा लिंक और एक्टिव सीकर की मदद से 150 km से ज्यादा दूर के टारगेट को निशाना बना सकती है। हवा से जमीन पर हमले (air-to-ground mode) के लिए, यह SCALP EG मिसाइल (रेंज >250 किलोमीटर), GPS/लेजर-गाइडेड AASM मिसाइल (वर्जन के हिसाब से रेंज 15 से 60 km) और GBU-12, GBU-16, GBU-24 लेजर-गाइडेड बम दाग सकता है। एक साथ हवा-से-हवा और हवा-से-जमीन पर मार करने वाले हथियार ले जाने की इसकी क्षमता, मिले-जुले मिशनों में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है।

Su-57

Su-57 को स्टील्थ (छिपकर हमला करने की क्षमता) और तेजी से दुश्मन के विमान को रोकने (इंटरसेप्शन) के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें N036 Byelka रडार सिस्टम लगा है, जो AESA रडार का एक नेटवर्क है और विमान के अगले हिस्से (nose), पंखों और किनारों पर फैला हुआ है। यह सिस्टम एक ही बड़े रडार (monolithic radar) की तुलना में ज्यादा बड़े दायरे (angular coverage) को कवर करता है और बड़े टारगेट के लिए इसकी रेंज 400 km तक है। यह रडार टारगेट के RCS (रडार क्रॉस-सेक्शन) के आधार पर, कम सिग्नेचर वाले फाइटर जेट्स को 120 km से ज्यादा की दूरी से भी पहचान सकता है।

Su-57 के हथियार

हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों में R-77-1 मिसाइल (रेंज 110 km) शामिल है, जिसमें एक्टिव रडार सीकर और अडैप्टिव फ्लाइट पाथ की सुविधा है। इसमें आसानी से दिशा बदलने में सक्षम इन्फ्रारेड-गाइडेड R-73M मिसाइलें (रेंज <40 km) भी लगी होती हैं। हवा से जमीन पर मार करने वाले मोड में, Su-57 Kh-59MK2 मिसाइलें (रेंज 285 से 300 km, इनर्शियल/GPS गाइडेंस), Kh-38 मिसाइलें (मॉड्यूलर, रेंज 10 से 40 km) और KAB-250 और KAB-500 लेजर- या सैटेलाइट-गाइडेड ग्लाइडिंग बम लॉन्च कर सकता है।

युद्ध में इस्तेमाल और रिलायबिलिटी

राफेल

राफेल, जो 2001 से फ्रेंच एयर फोर्स और फिर फ्रेंच नेवी के साथ सेवा में है। इसे कई मुश्किल ऑपरेशनल स्थितियों में तैनात किया गया है। इसे 2007 में ‘ऑपरेशन हेराक्लेस’ के तहत अफगानिस्तान में और फिर 2011 में ‘ऑपरेशन हरमट्टन’ के दौरान लीबिया में तैनात किया गया था। इसके बाद, यह 2014 से दाएश (ऑपरेशन चमल) के खिलाफ लड़ाई और माली में ‘ऑपरेशन सर्वल’ का हिस्सा रहा है।

Su-57

Su-57 का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का अनुभव अभी भी बहुत कम है। हालांकि, इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल बताया जाता है, लेकिन अभी रूसी वायु सेना के पास इसके बहुत ही कम विमान हैं। यह संख्या 2027 तक 76 विमान मिलने के शुरुआती अनुमान से बहुत कम है। इसके ज्यादातर विमान लिपेत्स्क कॉम्बैट सेंटर और कुछ खास यूनिट्स में तैनात हैं।

भारत के लिए कौन बेहतर

असली लड़ाई की स्थितियों में राफेल और Su-57 की तुलना करने पर तकनीकी परिपक्वता, ऑपरेशनल अनुभव और विश्वसनीयता के मामले में बड़े अंतर सामने आते हैं। राफेल, अपने साबित हो चुके प्रदर्शन और कई तरह के काम करने की क्षमता के साथ, अलग-अलग मिशनों के लिए एक भरोसेमंद समाधान देता है। Su-57, कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए इसे अभी भी असली हालात में परखने की जरूरत है।