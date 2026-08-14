Punjab CM News : हमने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद किए, इससे आम लोगों के प्रतिदिन करीब 70 लाख रुपए बचे : मान

पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने कपूरथला में एक बार फिर से अपनी सरकार द्वारा करवाए जा रहे आमजन के लिए कार्यों पर बात करते हुए कहा है कि पिछले साढ़े चार साल में हमने प्रदेश के हर वर्ग की भलाई के लिए काम किए हैं।

कहा, प्रदेश में 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी गईं, 90 प्रतिशत घरों को मिल रही मुफ्त बिजली

Punjab CM News (आज समाज), फगवाड़ा : आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के बुजुर्ग माता-पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वयं को आधुनिक युग का श्रवण पुत्र साबित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हर बुजुर्ग की अपने माता-पिता की तरह सेवा कर रहे हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने पंजाब के बुजुर्गों से अपील की कि वे अपने पुत्र भगवंत सिंह मान पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।

इस अवसर पर आम लोगों के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों के प्रतिदिन करीब 70 लाख रुपये की बचत हो रही है।

लोगों के बीच पहुंचकर खुशी महसूस हो रही

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की यह उपस्थिति राज्य सरकार को और अधिक उत्साह एवं समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है।

पंजाब की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ऐसी उपजाऊ धरती है, जहां नफरत के बीज के अलावा हर बीज पनप सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपसी भाईचारे की भावना बहुत मजबूत है, क्योंकि यहां लोग सभी त्योहार मिल-जुलकर मनाते हैं।

पंजाब हमेशा से सांप्रदायिक सद्भावना का दूत रहा

पंजाब की सांप्रदायिक सद्भावना और स्वतंत्रता की परंपरा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सांप्रदायिक सद्भाव और स्वतंत्रता की धरती है तथा विभाजनकारी ताकतें यहां कभी सफल नहीं हो सकतीं। भले ही आज का कार्यक्रम भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं। यह पंजाब की एकता और भाईचारे की भावना को दशार्ता है।

दिन-रात आम लोगों की भलाई के लिए कर रहे कार्य

युवाओं, परिवारों, किसानों और बुनियादी ढांचे के कल्याण के लिए सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, करीब 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तथा जनकल्याण के लिए कई अन्य पहल भी की जा रही हैं।