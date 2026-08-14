Independence Day 2026: सेना से लेकर भगत सिंह तक, ये 10 फिल्में कर देंगी देशभक्ति से सराबोर

Independence Day 2026: इस स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगें ये 10 बेहतरीन फिल्में. सेना के शौर्य, क्रांतिकारियों के बलिदान, युवाओं की जिम्मेदारी और देशप्रेम की कहानियां OTT पर देखें.

Independence Day 2026: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस सिर्फ तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत सुनने का दिन नहीं है. ये उन वीरों, सैनिकों, क्रांतिकारियों और आम लोगों को याद करने का भी मौका है, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया. अगर इस स्वतंत्रता दिवस पर आप देशभक्ति के जज़्बे से जुड़ी फिल्में देखना चाहते हैं, तो OTT पर मौजूद ये फिल्में आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं.

इन फिल्मों में कहीं भारतीय सेना के शौर्य की कहानी है, तो कहीं युवाओं की जिम्मेदारी, आजादी की लड़ाई, बलिदान और देश के प्रति अपने कर्तव्य का संदेश देखने को मिलता है. आइए जानते हैं Independence Day पर देखने लायक 10 बेहतरीन देशभक्ति फिल्मों के बारे में.

शेरशाह Shershaah

Shershaah कारगिल युद्ध के वीर जवान कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी और उनके अदम्य साहस पर आधारित फिल्म है. फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह एक सैनिक देश की रक्षा के लिए हर मुश्किल का सामना करता है. कारगिल युद्ध की बैकग्राउंड और सैनिकों का जज़्बा इसे स्वतंत्रता दिवस के लिए खास बनाता है.

कहां देखें: Amazon Prime Video

द सर्जिकल स्ट्राइक The Surgical Strike

अगर आपको भारतीय सेना की रणनीति और साहस पर आधारित फिल्में पसंद हैं, तो The Surgical Strike देख सकते हैं. फिल्म सैन्य कार्रवाई, प्लानिंग और देश की सुरक्षा के लिए लिए गए कठिन फैसलों को दिखाती है.

कहां देखें: ZEE5

रंग दे बसंती Rang De Basanti

Rang De Basanti सिर्फ एक देशभक्ति फिल्म नहीं, बल्कि युवाओं के सोचने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की कहानी भी है. फिल्म दोस्ती, देश, व्यवस्था और बदलाव जैसे मुद्दों को बेहद प्रभावी तरीके से सामने रखती है.

कहां देखें: JioHotstar, Amazon Prime Video

राजी Raazi

Raazi एक ऐसी महिला की कहानी है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी निजी जिंदगी और भावनाओं तक को पीछे छोड़ देती है. फिल्म में जासूसी की दुनिया और एक मिशन के दौरान सामने आने वाले भावनात्मक संघर्ष को दिखाया गया है. ये फिल्म बताती है कि देश की सेवा हमेशा सीमा पर बंदूक लेकर ही नहीं की जाती.

कहां देखें: Amazon Prime Video

सैम बहादुर Sam Bahadur

भारतीय सेना के महान सैन्य अधिकारियों में शामिल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर बनी Sam Bahadur सैन्य नेतृत्व और साहस की कहानी है. फिल्म उनके सैन्य करियर और देश के प्रति उनके समर्पण को दिखाती है. स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना के इतिहास और नेतृत्व को समझने के लिए ये एक शानदार ऑप्शन है.

कहां देखें: ZEE5

सरदार उधम Sardar Udham

Sardar Udham स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अध्याय को सामने लाती है. फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरदार ऊधम सिंह के जीवन और उनके भीतर पैदा हुए आक्रोश की कहानी बताती है. ये फिल्म आजादी की कीमत और उन क्रांतिकारियों के संघर्ष को समझने का मौका देती है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.

कहां देखें: Amazon Prime Video

स्वदेश Swades

देशभक्ति हमेशा युद्ध और क्रांति से जुड़ी हो, ऐसा जरूरी नहीं है. Swades इसी बात को खूबसूरती से समझाती है. फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो विदेश में रहने के बाद अपने देश लौटता है और गांव के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करता है.

कहां देखें: Netflix

चक दे इंडिया Chak De! India

Chak De! India खेल, टीम भावना और राष्ट्रीय एकता की कहानी है. फिल्म दिखाती है कि अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले खिलाड़ी जब एक लक्ष्य के लिए साथ खड़े होते हैं, तो वे देश का नाम रोशन कर सकते हैं.

कहां देखें: Netflix

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह The Legend of Bhagat Singh

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद भगत सिंह का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है. The Legend of Bhagat Singh उनके जीवन, विचारों और आजादी के लिए किए गए संघर्ष को सामने लाती है. फिल्म युवाओं में देश के लिए कुछ करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जज़्बा जगाती है.

कहां देखें: Amazon Prime Video

बॉर्डर Border

Border भारतीय सेना के साहस और सैनिकों के बीच भाईचारे को दिखाने वाली लोकप्रिय युद्ध फिल्म है. इसकी कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और लोंगेवाला की लड़ाई की पृष्ठभूमि पर आधारित है.

कहां देखें: Amazon Prime Video