एक्टर करणवीर बोहरा का आज जन्मदिन है। वे निर्माता और डिजाइनर भी हैं। उनके हिट टीवी सीरीज में 'कसौटी जिंदगी की', 'दिल से दी दुआ...सौभाग्यवती भव?', 'शरारत', 'नागिन 2', 'कुबूल' शामिल है। करणवीर ने फिल्म 'किस्मत कनेक्शन', 'मुंबई 125 किमी', 'लव यू सोणिए' और 'हमें तुमसे प्यार कितना' में नजर आए हैं।

Karanveer Vohra Birthday: एक्टर करणवीर बोहरा का आज जन्मदिन है। वे निर्माता और डिजाइनर भी हैं। उनके हिट टीवी सीरीज में ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘दिल से दी दुआ…सौभाग्यवती भव?’, ‘शरारत’, ‘नागिन 2’, ‘कुबूल’ शामिल हैं। करणवीर फिल्म ‘किस्मत कनेक्शन’, ‘मुंबई 125 किमी’, ‘लव यू सोणिए’ और ‘हमें तुमसे प्यार कितना’ में नजर आए हैं। उन्होंने 2018 में बिग बॉस 12 में भाग लिया था। साल 2007 में बोहरा ने अपना नाम मनोज से बदलकर करणवीर रख लिया। करणवीर कभी बेहद मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं। ऐसा दौर जब उनके मन में सुसाइड के खयाल आते थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान अमिताभ बच्चन और देश के पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन से सबक ली और और आज इंडस्ट्री में बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। आज उनके जन्मदिन पर उनके बारे में खास बातें जानते हैं।

1982 को हुआ जन्म

बोहरा का जन्म 28 अगस्त, 1982 को जोधपुर में एक पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह फिल्म निर्माता महेंद्र बोहरा के बेटे और अभिनेता-निर्माता रामकुमार बोहरा के पोते हैं। निर्माता सुनील बोहरा उनके चचेरे भाई हैं। उनकी दो बहनें हैं मीनाक्षी और शिवांगी हैं।

शादी और बच्चे

करणवीर ने 3 नवंबर, 2006 को बेंगलुरु के श्री श्री रविशंकर आश्रम में मॉडल और वीजे टीजे सिद्धू से शादी की। उनकी तीन बेटियां हैं।

चर्च में हुई थी पहली मुलाकात

करणवीर बोहरा और उनकी पत्नी टीजे सिद्धू की पहली मुलाकात मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट मैरी चर्च में हुई थी। दोनों की यह मुलाकात अभिनेत्री अनुपमा वर्मा ने करवाई थी, जो दोनों की कॉमन फ्रेंड थीं। जब अनुपमा को किसी काम के सिलसिले में निकलना पड़ा, तो करणवीर, टीजे को उनके घर छोड़ने वाले थे। हालांकि, दोनों चर्च की सीढ़ियों पर ही बैठ गए और लगातार तीन घंटे तक एक-दूसरे से बातें करते रहे।

कभी थे कर्ज में डूबे

करणवीर ने लॉकअप शो में कर्ज में डूबने और काम न मिलने का खुलासा किया था। हालांकि, अब उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। इस बारे में उन्होंने कहा, ”मायूस नहीं होना बहुत जरूरी है। उतार-चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं। बच्चन साहब ने भी मुश्किल दौर देखा है। मोदी जी की लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मायूस नहीं होना है बस डटे रहना है। आपको अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। वह भी समय था निकल गया। अच्छा समय है निकल आता है। बुरा समय भी निकल जाता है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक सुसाइड कर चुका होता। यह शो मेरे लिए लाइफलाइन है।”

बिग बॉस में टॉप 5 में थे करणवीर

करणवीर की बात करें, तो वो टीवी इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं। करण ने ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘दिल से दी दुआ…’ ‘सौभाग्यवती भव?’, ‘शरत’, ‘नागिन 2’ और ‘कुबूल है’ जैसे कई टीवी शोज में काम किया है। करण बिग बॉस के साथ-साथ कई रियलिटी शो का हिस्सा भी रह चुके हैं। साथ ही, उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है। करण बिग बॉस 12 में टॉप 5 की लिस्ट में शामिल थे।

करणवीर की फिल्में

फिल्में

तेजा (तेजा)

किस्मत कनेक्शन (देव)

फैमस (अजहर)

लव यू सोणिये (करणवीर सिंह गिल)

मुम्बई 125 किमी (प्रेम)

धोखाधड़ी के आरोपों को झेला

एक महिला ने जून 2022 में ओशिवारा पुलिस स्टेशन में करणवीर बोहरा और उनकी पत्नी टीजे सिद्धू समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि एक्टर ने उससे 1.99 करोड़ रुपये उधार लिए थे और ब्याज सहित लौटने का वादा किया था। लेकिन वह सिर्फ 1 करोड़ रुपये ही लौटाए गए। शिकायत में यह भी कहा गया कि जब पैसे वापस मांगे गए, तो उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया।

पत्नी से तलाक पर क्या बोले?

हाल ही में के अपनी पत्नी से तलाक लेने की खबरें भी उड़ीं। करणवीर ने अपनी 20 साल पुरानी शादी के टूटने की खबरों को लेकर कहा था, “मैं फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। जब मैं किसी चीज पर बात नहीं करना चाहता, तो विनम्रतापूर्वक मना कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे।”