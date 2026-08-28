Rohtak Crime News: रोहतक के होटल में प्रेमी से मिली विवाहिता, फिर हुई खौफनाक वारदात, युवती की गई जान

Rohtak Hotel Murder Case: हरियाणा के रोहतक में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान रूबी के रूप में हुई है, जो अपने प्रेमी नीरज के साथ होटल पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद रूबी का शव मिला।

Rohtak Hotel Death Case: हरियाणा के रोहतक में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रूबी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने प्रेमी नीरज के साथ होटल पहुंची थी। कमरे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद रूबी की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नीरज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद नीरज भी अपने घर पहुंचा, जहां उसने खुद भी जान देने की कोशिश की। फिलहाल वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर है।

होटल के कमरे में क्या हुआ?

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रूबी और नीरज ने दिल्ली रोड स्थित एक होटल में कमरा बुक किया था। दोनों कुछ समय तक कमरे में रहे। इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद कमरे में रूबी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल के कमरे को सुरक्षित कर जांच शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस रोहतक भेज दिया।

कमरे से मिले सुरागों की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने होटल के कमरे से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि रूबी और नीरज होटल कब पहुंचे, उनके बीच क्या हुआ और घटना के बाद नीरज किस तरह वहां से निकला। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले हर तथ्य को गंभीरता से देखा जा रहा है। फिलहाल मौत के कारण को लेकर अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

नीरज ने भी उठाया खौफनाक कदम

रूबी की मौत के बाद नीरज होटल से निकलकर अपने घर पहुंचा। पुलिस और परिजनों के अनुसार घर पहुंचने के बाद उसने खुद को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। उसकी स्थिति में सुधार होने के बाद मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं।

मृतका के परिवार में मचा कोहराम

रूबी की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में मातम छा गया। परिजनों ने नीरज पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब दोनों के बीच संबंधों, होटल में मुलाकात के कारण, विवाद की वजह और घटना के दौरान कमरे में हुई गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में होटल की सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध जानकारी अहम भूमिका निभा सकती है।