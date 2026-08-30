जिन टैक्सपेयर्स की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त, 2026 है।

ITR 2026: जिन टैक्सपेयर्स की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त, 2026 है। अगर आप यह तारीख चूक जाते हैं, लेकिन फिर भी ITR फाइल करना चाहते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी होगी और ‘बिलेटेड ITR’ (देरी से भरा गया ITR) भरना होगा। नॉन-ऑडिट फर्मों के पार्टनर जैसे अन्य टैक्सपेयर्स को भी 31 अगस्त, 2026 की डेडलाइन तक अपना ITR फाइल करना होगा।

ITR फाइल करने की डेडलाइन

सैलरी पाने वाले व्यक्ति और अन्य नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर (जिनकी बिजनेस/प्रोफेशन से इनकम नहीं है और जो कंपनी नहीं हैं)

एसेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) – 31 जुलाई, 2026

टैक्स ईयर 2026-27 – 31 जुलाई, 2027

2. बिजनेस/प्रोफेशन से इनकम वाले टैक्सपेयर जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी नहीं है (जो कंपनी नहीं हैं)*

एसेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) – 31 अगस्त, 2026

टैक्स ईयर 2026-27 – 31 अगस्त, 2027

3. कंपनियां और टैक्सपेयर जिनका टैक्स ऑडिट होना है*

एसेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) – 31 अक्टूबर, 2026

टैक्स ईयर 2026-27 – 31 अक्टूबर, 2027

4. जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की जरूरत है*

एसेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) – 30 नवंबर, 2026

टैक्स ईयर – 30 नवंबर, 2027

अगर 31 अगस्त, 2026 की डेडलाइन छूट जाए तो क्या होगा?

अगर आप ITR-3 या ITR-4 फाइल करने वाले ऐसे टैक्सपेयर हैं जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है और आप 31 अगस्त, 2026 की तय तारीख तक ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आम तौर पर आप कुछ शर्तों के साथ 31 दिसंबर, 2026 तक ‘बिलेटेड ITR’ (देरी से भरा जाने वाला ITR) फाइल कर सकते हैं।

5,000 तक का लेट फाइन

देरी से ITR फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट-फाइलिंग फीस लग सकती है। अगर टैक्सपेयर की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो लेट फीस 1,000 रुपये तक ही सीमित रहती है। टैक्सपेयर की टैक्स देनदारी और हालात के आधार पर ब्याज भी लग सकता है। उदाहरण के लिए, संबंधित शर्तें पूरी होने पर सेक्शन 234A, 234B या 234C के तहत ब्याज लग सकता है।

टैक्स सिस्टम के चयन पर भी असर

हालांकि, अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, तो तय तारीख चूकने से आपके टैक्स सिस्टम के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए, नए टैक्स सिस्टम से बाहर निकलने के लिए सेक्शन 139(1) के तहत तय तारीख के अंदर फॉर्म 10-IEA जमा करना जरूरी है।

इसलिए, अगर कोई टैक्सपेयर 31 अगस्त, 2026 की समय-सीमा चूक जाता है और देर से ITR फाइल करता है, तो वह AY 2026–27 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को नए सिरे से नहीं चुन सकता।

बजट 2026 में हुए बदलाव की वजह से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 263 (1)(c) के तहत, कानून में अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की अलग-अलग आखिरी तारीखें तय की गई हैं।

इनके लिए बढ़ाई गई समय-सीमा

नियमों का पालन करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 कर दी गई है।

(a) ऐसे टैक्सपेयर्स जो ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में हैं और जिनके लिए ऑडिट की जरूरत नहीं है

(b) बिना ऑडिट वाले फर्मों के पार्टनर

(c) कुछ ट्रस्ट

सरकार ने ऊपर बताए गए टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस अतिरिक्त महीने का मकसद टैक्सपेयर्स को अपने अकाउंट्स बुक फाइनल करने और ITR फाइल करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

भले ही एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 लागू है, लेकिन फाइनेंस एक्ट, 2026 के जरिए बिना-ऑडिट वाले बिजनेस और बिना-ऑडिट वाली फर्मों के पार्टनर के लिए भी डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 कर दी गई है।

रिवाइज्ड रिटर्न की भी समय-सीमा बढ़ी

इसके अलावा, संबंधित टैक्स ईयर के खत्म होने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा भी नौ महीने से बढ़ाकर बारह महीने कर दी गई है। नतीजतन, रिवाइज्ड ITR की डेडलाइन संबंधित टैक्स ईयर के बाद वाले साल में 31 दिसंबर से बदलकर 31 मार्च हो गई है।