Punjab Breaking News : पंजाब में बिछने लगी चुनावी बिसात, विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सभी ने तेज की तैयारियां

पंजाब की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के मध्यनजर सभी राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में करने के लिए वादे व दावे करने शुरू कर दिए हैं।

आप के लिए सत्ता वापसी तो विपक्षी दलों के लिए सरकार बनाना चुनौती

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब में कुछ ही माह बाद विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि यह चुनाव 2026 में नहीं बल्कि फरवरी 2027 में होने की पूरी संभावना है। इन चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव जीतने के लिए शतरंज के मोहरे अभी से सजने शुरू हो गए हंै।

सूबे में मुख्यत तौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच कड़ा मुकाबला होता है। लेकिन इस बार वारिस पंजाब दे भी चुनावी दंगल में कूद चुकी है। वारिस पंजाब दे दूसरे राजनैतिक दलों के पंथक वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करेगी। जिससे इस बार मुकाबला रोचक हो गया है।

पिछले कई दशकों से रहा है पंथक प्रभाव

सूबे में पंथक सियासत का प्रभाव दशकों से गहरा रहा है, हालांकि हाल के वर्षों में इसमें बदलाव देखे गए हैं। यह सियासत मुख्य रूप से सिख पहचान, बंदी सिखों की रिहाई, बेअदबी मामलों और एसजीपीसी के नियंत्रण जैसे धार्मिक व राजनीतिक मुद्दों के इर्द-गिर्द ही घूमती हैं।

पारंपरिक रूप से पंथक वोटों पर शिरोमणि अकाली दल का दबदबा रहा है मगर हालिया चुनावों में इस वोट बैंक में बिखराव आया है। अब राज्य का वोटर केवल पंथक मुद्दों के बजाय विकास, रोजगार और बदलाव जैसे मुद्दों को भी तरजीह दे रहा है। वहीं, शिअद, कांग्रेस और भाजपा भी सत्ता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इसके लिए सभी दलों के चुनावी रणनीतिकार अपने-अपने कामों में जुट चुके हैं।

सियासी दलों द्वारा आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू

पंजाब में सियासी पारा जैसे-जैसे चढ़ रहा है, मुद्दों की जमीन भी तैयार होती जा रही है। दलों ने एक-दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी है, तो वहीं दल-बदल के तहत पार्टियों का काम भी शुरू हो चुका है जो कि चुनाव तक चलने की संभावना है। कई प्रभावशाली नेता इधर से उधर भी हुए हैं। विभिन्न मुद्दों और मसलों पर सियासी दलों द्वारा आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है।

वोटरों को अपने पाले में करने के लिए होमवर्क शुरू

सियासी समीकरणों और वोटरों को अपने पाले में करने के लिए सभी पार्टियां उन मुद्दों पर होमवर्क कर रही हैं, जिन्हें आगामी चुनाव में जनता के बीच ले जाना है। पंजाब के चुनाव में वोटरों का मिजाज बहुत मायने रखता। साल 1997 से साल 2022 के चुनावी पैटर्न को देखें तो यहां स्विंग वोटर्स काफी असरदार रहे हैं। वे मुद्दों को तरजीह देते हैं मगर नया विकल्प मिलने पर राजनीतिक बदलाव के लिए भी वोट करते हैं।