जाने कैसे हैं जामुन फायदेमंद Know How Berries Are Beneficial

आज समाज डिजिटल, अम्बाला।

Know How Berries Are Beneficial : जामुन फल डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जामुन न केवल स्वास्थ्य बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। जामुन में एंटी-बैक्टीरियल, एस्ट्रिंजेंट और एंटी-ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। जामुन की गुठली का पाउडर आप कई तरीकों से अपनी त्वचा और बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जामुन की गुठली को सुखाकर इसका पाउडर बना सकते हैं या बाजार से रेडीमेड जामुन की गुठली का पाउडर खरीद सकते हैं।

मुंहासों के लिए

Know How Berries Are Beneficial : खासतौर पर गर्मियों में चेहरे पर मुहाँसों की समस्या होती है। मुहाँसों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन में एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक चम्मच जामुन गुठली पाउडर और दूध मिलाकर पेस्ट बना लें। रात को सोने समय इस पेस्ट को मुंहासों पर लगाएं। सुबह उठकर ठंडे पानी से चेहरा धो लें।

Know How Berries Are Beneficial : इसके अलावा 1 चम्मच जामुन गुठली पाउडर, 1 चम्मच संतरे का पाउडर और 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर लें। इसमें गुलाबजल बूँदें बादाम के तेल की मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें। ऐसा करने से आपकी मुहांसों की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी।

दाग-धब्बों के लिए

जामुन में विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसके लिए 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच जामुन गुठली पाउडर, गुलाबजल और कुछ बूँदें बादाम के तेल की मिलकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें।

ऑयली स्किन के लिए

जामुन में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे त्वचा पर सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में मिलती है। 2 चम्मच जामुन फल के गूदे में 1 चम्मच चावल का आटा और गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें।

मजबूत और चमकदार बालों के लिए

जामुन में विटामिन सी पाया जाता है जो कोलेजन के उत्पादन में करते हैं। जामुन का हेयर पैक बनाने के लिए मेहँदी में जामुन की गुठली का पाउडर और दही मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। अब इस हेयरपैक को अपने स्कैल्प और बालों में लगाएं। इस हेयर पैक को अपने बालों में लगाकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद शैंपू से बालों को धो लें।

