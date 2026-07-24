पासवर्ड भूल जाने पर ट्रेडिशनल मेथड से Google अकाउंट रिकवर करने में यूजर को आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए Google ने एक नया फीचर सेल्फी वीडियो पेश किया है।

Google ने साइन-इन और अकाउंट रिकवरी के लिए एक नई सुविधा पेश की है। इसमें पहचान की पुष्टि के लिए सेल्फी वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। यह फीचर उन यूजर के लिए बनाया गया है, जिन्हें अकाउंट रिकवरी के पुराने तरीके से साइन-इन करने में दिक्कत होती थी। अकाउंट का इस्तेमाल असल यूजर कर रहा है, इसकी पुष्टि करके Google के कुछ अन्य फीचर्स और सेवाओं को ऐक्सेस किया जा सकेगा। इस रिपोर्ट में हम आपको इस सुविधा के बारे में सबकुछ बताएंगे।

फिलहाल कुछ ही इलाकों में यह सुविधा

Google के मुताबिक, यह फीचर फिलहाल सभी इलाकों, सभी अकाउंट टाइप और सभी डिवाइसों पर उपलब्ध नहीं है। हम आपको यहां इस फीचर के बारे में सबकुछ बताने जा रहे हैं।

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Google अकाउंट साइन-इन के लिए सेल्फी वीडियो सेट अप करने का तरीका:

सबसे पहले अपने Google खाते में साइन-इन करें। अगर आपका अकाउंट लॉक कर दिया गया है या अकाउंट रिकवरी के प्रोसेस के दौरान सेल्फी वीडियो फीचर को सेट अप नहीं किया जा सकता। इन चरणों को अपना सेल्फी वीडियो की सुविधा सेट अप की जा सकती है।

अपना Google खाता खोलें।

सुरक्षा और साइन-इन में जाएं।

‘अपने Google खाते में साइन-इन करने का तरीका’ में जाकर सेल्फी वीडियो चुनें।

”साइन-इन करने के लिए सेल्फी इस्तेमाल करें” पेज पर जारी रखें पर टैप करें।

अपने सेल्फी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

प्रॉसेस पूरी होने के बाद सेल्फी वीडियो की सुविधा आपके Google खाते से लिंक हो जाएगी।

अगर आप बिना वेबकैम वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो Google एक QR कोड दिखाएगा जिसकी मदद से आप किसी दूसरे डिवाइस के कैमरे से पुष्टि करने की प्रॉसेस पूरी कर सकते हैं।

सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ये बाते जानें:

सफलतापूर्वक पुष्टि करने के लिए Google इन दिशा-निर्देशों का पालन करने का सुझाव देता है।

अपने ब्राउजर या डिवाइस को कैमरे का ऐक्सेस दें।

वीडियो में आपकी आंखें, नाक और मुंह साफ दिखने चाहिए।

अगर आपने चश्मा, मास्क या हैट लगा रखा है, तो उसे हटा दें।

पक्का करें कि बैकग्राउंड में कोई अन्य व्यक्ति या कोई तस्वीर न दिख रही हो।

अगर Chrome कहता है कि कैमरा उपलब्ध नहीं है, तो ब्राउजर को अपडेट करके फिर से कोशिश करें।

सेल्फी वीडियो का इस्तेमाल कैसे होगा?

अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या अपने अकाउंट को ऐक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो Google आपको कुछ खास गतिविधि जैसे सिर को घुमाने के लिए कहते हुए एक दूसरा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कह सकता है। रिकॉर्ड किए गए नए वीडियो की तुलना आपके खाते में सेव किए गए वीडियो से की जाएगी। अगर दोनों मैच हो जाते हैं, तो Google आपकी पहचान की पुष्टि कर देता है और आप अपने अकाउंट को ऐक्सेस कर पाते हैं।

जरूरी बात

Google ने यह भी कहा है कि समय के साथ चेहरे में बदलाव होता है, इसलिए यूजर्स को सेव किए गए सेल्फी वीडियो को समय-समय पर अपडेट करना चाहिए।

कौन नहीं इस्तेमाल कर सकता है यह फीचर?

फिलहाल, सेल्फी वीडियो साइन-इन की सुविधा इनके लिए उपलब्ध नहीं है:

Google Workspace अकाउंट।

बच्चों के खाते।

Advanced Protection Program में एनरॉल किए गए Google अकाउंट।

यह सुविधा धीरे-धीरे जारी की जा रही है, इसलिए जरूरी नहीं कि यह सभी देशों ओर डिवाइसों पर उपलब्ध हो।

क्या डिलीट किया जा सकता है सेल्फी वीडियो?

बिल्कुल। आप अपने Google अकाउंट में ‘सेल्फी वीडियो’ पेज पर जाकर और ‘डिलीट’ चुनकर कभी भी अपना सेल्फी वीडियो हटा सकते हैं। हालांकि, इसे हटाने का मतलब है कि आप अब इसका इस्तेमाल साइन-इन या अकाउंट रिकवरी के लिए नहीं कर पाएंगे। Google का कहना है कि भले ही कुछ समय बाद वीडियो हटा दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से या अपनी पॉलिसी लागू करने के लिए जरूरत पड़ने पर वह इसे कुछ समय के लिए या उससे ज्यादा समय तक अपने पास रख सकता है।

यूजर्स के पास यह चुनने का भी ऑप्शन है कि Google उनके सेल्फी वीडियो का इस्तेमाल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है या नहीं। Google अकाउंट सेटिंग में सेल्फी वीडियो पेज पर जाकर इस सेटिंग को ऑफ या ऑन किया जा सकता है।

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