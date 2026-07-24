Lock Upp 2: शिल्पा के सामने आई बरसो पुरानी दुश्मन! क्या आते ही छुटाएंगी पसीने?

Lock Upp 2: लॉक अप: सच या सजा में हिना खान और उर्फी जावेद की एंट्री से ड्रामा बढ़ गया है. शिल्पा शिंदे को सबसे खतरनाक खिलाड़ी बताया गया, वहीं जजमेंट डे पर एक कंटेस्टेंट शो से बाहर होगा.

Lock Upp 2: रियलिटी शो लॉक अप: सच या सजा में हर दिन नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ते झगड़ों और बहस के कारण शो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. लंबे समय से हिना खान के शो में आने की खबरें चल रही थीं, जिसे अब मेकर्स ने नए प्रोमो के जरिए कंफर्म कर दिया है.

जजमेंट डे के इस खास एपिसोड में हिना खान और उर्फी जावेद जनता की आवाज बनकर नजर आएंगी. दोनों शो के पांच ‘At Risk’ कंटेस्टेंट्स वरुण यादव, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, शिल्पा शिंदे और पामेला सेरेना से सवाल करती दिखाई देंगी.

शिल्पा शिंदे को बताया सबसे खतरनाक खिलाड़ी

प्रोमो की शुरुआत उर्फी जावेद के सवाल से होती है, जिसमें वो कंटेस्टेंट्स से पूछती हैं कि इन पांचों में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है. इस पर वरुण यादव और हर्षद चोपड़ा दोनों शिल्पा शिंदे का नाम लेते हैं.

हर्षद शिल्पा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो कई बार ऐसे कमेंट कर देती हैं, जिससे सामने वाला इंसान गुस्से में आ सकता है. हर्षद की बात से सहमत होते हुए हिना खान भी शिल्पा पर तंज कसती हैं और कहती हैं, ‘लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं शिल्पा शिंदे.’

शिल्पा ने कहा- ‘डरते रहो’

वहीं शिल्पा शिंदे इस बात पर मुस्कुराती हैं और बाकी कंटेस्टेंट्स से पूछती हैं कि क्या वे उनसे डरते हैं. सभी चारों कंटेस्टेंट्स एक साथ ‘हां’ कहते हैं. इसके बाद शिल्पा मजाकिया अंदाज में कहती हैं, ‘डरते रहो.’ इस पर हिना खान शिल्पा को लेकर कहती हैं कि कंटेस्टेंट्स को ये सीखने की जरूरत है कि जिंदगी में किससे डरना चाहिए और किससे नहीं. जब उर्फी जावेद पूछती हैं कि क्या हिना का इशारा शिल्पा की तरफ है, तो हिना साफ कहती हैं, ‘बिल्कुल.’

हिना और शिल्पा की भिड़ंत

घर के बाकी सदस्य इस पूरे मामले को अंदर से देखते हैं और दोनों के बीच होने वाली बहस का इंतजार करते नजर आते हैं. अपूर्वा मुखिजा कहती हैं कि अगर शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच टकराव होता है तो ये काफी मजेदार होगा.

जजमेंट डे में होगा खास टास्क

जजमेंट डे पर एक खास टास्क भी होगा, जिसमें होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान कंटेस्टेंट्स से पूछेंगे कि किस खिलाड़ी को अपनी गेम सुधारने के लिए अब जागने की जरूरत है. इस टास्क में अपूर्वा मुखिजा ने धीरज धूपर का नाम लिया, जबकि शिल्पा शिंदे ने राम कपूर का नाम लिया. वहीं शिवांगी जोशी ने सभी को हैरान करते हुए हर्षद चोपड़ा का नाम लिया.

एक कंटेस्टेंट होगा शो से बाहर

जजमेंट डे पर शो में एलिमिनेशन भी देखने को मिलेगा. वरुण यादव, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, शिल्पा शिंदे और पामेला सेरेना में से कोई एक कंटेस्टेंट लॉक अप से बाहर हो जाएगा.

वहीं रितेश देशमुख एक बार फिर हर्षद चोपड़ा को उनकी गेम को लेकर सवाल करते नजर आएंगे. दूसरी तरफ शिवांगी जोशी की पूरे हफ्ते खुलकर अपनी राय रखने के लिए तारीफ की जाएगी.