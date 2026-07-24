Delhi Metro Station Closed: नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी किया गया बंद, अब 18 स्टेशंस पर एंट्री-एग्जिट पर रोक, DMRC का नया अपडेट

New Delhi Metro Station Closed: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया है। अब राजधानी में बंद मेट्रो स्टेशनों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर एंट्री, एग्जिट और इंटरचेंज तीनों सेवाएं फिलहाल बंद हैं, जबकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर केवल इंटरचेंज की सुविधा है।

Delhi Metro Station Closed Advisory: राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन और संसद के मानसून सत्र को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। 24 जुलाई को सुबह 17 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सेवाएं बंद करने का अपडेट सामने आया था। बाद में DMRC ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। अब बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है। अगर आप मेट्रो से सफर करने का प्लान कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले डीएमआरसी का अपडेट जरूर चेक कर लें।

नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद

DMRC के ताजा अपडेट के अनुसार नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री, एग्जिट और इंटरचेंज तीनों सेवाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। अपने आधिकारिक बयान में DMRC ने कहा, “नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेगा। इस स्टेशन पर इंटरचेंज सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है।” इससे पहले नई दिल्ली स्टेशन पर केवल एंट्री-एग्जिट को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब यहां लाइन बदलने यानी इंटरचेंज की सुविधा भी पूरी तरह रोक दी गई है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को जोड़ता है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर स्थित है। रोजाना हजारों रेल यात्री, ऑफिस जाने वाले लोग और IGI एयरपोर्ट जाने वाले यात्री इसी स्टेशन का उपयोग करते हैं। ऐसे में स्टेशन बंद होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी पैदा हो सकती है।

इन 17 मेट्रो स्टेशंस पर भी बंद है एंट्री-एग्जिट

DMRC ने गुरुवार रात ऐलान किया था कि दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशंस शुक्रवार को अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन शामिल थे। अब नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद करने की आधिकारिक सूचना आ गई है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर केवल लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध है। वहां यात्री एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हैं। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज सेवा भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और येलो लाइन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

क्यों बंद किए जा रहे दिल्ली मेट्रो के स्टेशंस?

मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला राजधानी में चल रहे CJP छात्र आंदोलन और संसद के मानसून सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि DMRC ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश मेट्रो लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं और केवल संबंधित स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री-एग्जिट अस्थायी रूप से बंद की गई है। DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी लेटेस्ट अपडेट जरूर देखें। जिन यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना है, उन्हें अतिरिक्त समय लेकर निकलने और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।