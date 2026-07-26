Gmail Unlock NewTips: गूगल का नया कमाल, बिना पासवर्ड ऐसे लॉगिन कर पाएंगे Gmail, जानें तरीका

Gmail Selfie Unlock | Google Selfie Video Tips: गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए सेल्फी वीडियो से साइन इन करने का नया फीचर शुरू किया है. अब पासवर्ड भूलने पर चेहरा दिखाकर अकाउंट एक्सेस किया जा सकेगा.

Gmail Selfie Unlock Feature | Google Selfie Video Tips: कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीमेल या गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं और फिर लॉग इन करने में परेशानी होती है. इस समस्या को आसान बनाने के लिए गूगल ने एक नया तरीका शुरू किया है. अब यूजर सेल्फी वीडियो की मदद से अपने गूगल अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं. इसमें जरूरत पड़ने पर पासवर्ड की जगह अपना चेहरा दिखाकर पहचान की पुष्टि की जा सकेगी. हालांकि, इसका इस्तेमाल करने से पहले अकाउंट में इस फीचर को सेटअप करना जरूरी होगा.

सेल्फी वीडियो फीचर कैसे सेट करें

इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल ऐप या जीमेल ऐप को अपडेट करना होगा. इसके बाद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाएं.

अब सिक्योरिटी एंड साइन इन सेक्शन खोलें. यहां ऐड मोर साइन इन ऑप्शंस में जाकर सेल्फी वीडियो का ऑप्शन चुनें. इसके बाद कैमरा इस्तेमाल करने की अनुमति दें और गूगल की शर्तों को स्वीकार करें.

फिर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करते हुए अलग-अलग दिशा में अपना चेहरा घुमाकर वीडियो रिकॉर्ड करें. रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद ये वीडियो आपके अकाउंट में साइन इन करने के एक नए तरीके के रूप में सेव हो जाएगा.

पुराने सेल्फी वीडियो को बदलने या हटाने का तरीका

अगर आपने पहले से सेल्फी वीडियो सेट कर रखा है और अब उसे बदलना या हटाना चाहते हैं, तो ये काम आसानी से किया जा सकता है.

इसके लिए गूगल ऐप या जीमेल ऐप खोलें और प्रोफाइल फोटो पर टैप करके मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाएं. इसके बाद सिक्योरिटी एंड साइन इन सेक्शन में जाकर सेल्फी वीडियो ऑप्शन चुनें.

यहां आपको पहले से सेव वीडियो को हटाने या नया वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा. नया वीडियो जोड़ने के लिए कैमरा परमिशन दें और दिए गए निर्देशों के अनुसार दोबारा अपना चेहरा रिकॉर्ड कर लें.

गूगल ने बताया फीचर कितना सेफ है

गूगल के अनुसार, इस फीचर को यूजर की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. सेल्फी वीडियो आपकी अनुमति के बाद सुरक्षित तरीके से सेव किया जाता है और आप जब चाहें इसे अपने गूगल अकाउंट से हटा सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि इस वीडियो का इस्तेमाल केवल साइन इन करने के लिए किया जाएगा. जब तक यूजर किसी दूसरी अनुमति को मंजूरी नहीं देता, तब तक इसका उपयोग किसी अन्य काम के लिए नहीं होगा.

जब भी कोई यूजर सेल्फी वीडियो से साइन इन करेगा, तो नया वीडियो पहले से सेव वीडियो से मिलाया जाएगा. इसके अलावा लाइव मूवमेंट की जांच और नकली फोटो या वीडियो यानी डीपफेक को पहचानने के लिए कई सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल किया जाता है.

गूगल का कहना है कि ये फीचर पासकी और रिकवरी कॉन्टैक्ट जैसे दूसरे सुरक्षा विकल्पों के साथ मिलकर यूजर को अपने अकाउंट तक सुरक्षित पहुंच देने में मदद करेगा.