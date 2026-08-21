Raksha Bandhan: रक्षाबंधन पर भाई को तिलक लगाते समय जरूर मिलाएं ये चीजें, सुख-समृद्धि के साथ बढ़ेगा आपसी प्रेम

रक्षाबंधन सनातन धर्म के मुख्य पर्वों में से एक है और इसे सदियों से पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता आ रहा है।

जीत का प्रतीक माना जाता है तिलक

Raksha Bandhan, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहनों के बीच अटूट प्रेम का संदेश देता है। इस दिन बहनें पूरे विधि-विधान के साथ भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और अपनी सुरक्षा का आशीर्वाद लेती हैं। इस दिन राखी बांधने के साथ भाई के माथे पर तिलक लगाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब बहन अपने भाई के माथे पर प्रेम से तिलक लगाती है तो यह उनके लिए एक जीत का प्रतीक माना जाता है।

रक्षाबंधन सनातन धर्म के मुख्य पर्वों में से एक है और इसे सदियों से पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता आ रहा है। ज्योतिष की मानें तो, जब किसी भी व्यक्ति के माथे पर किसी भी शुभ चीज से तिलक लगाया जाता है तो यह शरीर के सातों चक्रों को मजबूत करता है। आइए आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको भाई के तिलक में कौन सी चीजें मिलानी चाहिए, जिससे आपसी प्रेम का बंधन अटूट हो जाए।

कुमकुम का तिलक लगाएं

कुमकुम का रंग लाल होता है जो मंगल से संबंधित माना जाता है। यदि आप भाई को तिलक लगाते समय उसमें एक चुटकी कुमकुम मिला लेंगी तो उसे ऊर्जा और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा।

तिलक में मिलाएं अक्षत

अक्षत यानी कि अखंडित चावल, इनका इस्तेमाल किसी भी पूजा-पाठ में किया जाता है। यदि आप भाई को तिलक लगाते समय उसमें अक्षत मिलाती हैं तो ये प्रेम को आकर्षित कार्तिक है। इसका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है, इसलिए अक्षत माथे पर लगाने से भाई को समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

तिलक में मिलाएं हल्दी

जब आप रक्षाबंधन के दिन भाई के माथे पर तिलक लगते समय एक चुटकी हल्दी मिला दें तो ये भाई के जीवन में खुशहाली का आशीर्वाद देगा। हल्दी का तिलक लगाने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति भी मजबूत होती है।

सिंदूर का तिलक लगाएं

यदि आप रक्षाबंधन में राखी बांधने के साथ भाई के माथे पर तिलक लगाते समय उसमें एक चुटकी सिंदूर मिलाएंगी तो भाई के जीवन में गणपति की कृपा बनी रहेगी। इससे आपसी प्रेम भी बढ़ता है और जीवन में सौभाग्य आता है।

केसर का तिलक

रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के साथ केसर का तिलक लगाने से उसके जीवन में हकभी धन की कमी नहीं होती है और ये उसे ऊजार्वान भी बनाता है। अगर आप रक्षाबंधन के दिन भाई के माथे पर तिलक लगाते समय यहां बताई चीजों को मिलाएंगी तो यह प्रेम के साथ समृद्धि को आकर्षित करने का एक माध्यम है।

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