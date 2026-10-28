Karwa Chauth Thali Samagri: करवा चौथ की थाली को कैसे सजाएं, क्या-क्या रखें? यहां देखें पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट

करवा चौथ की पूजा थाली में छलनी, करवा, दीपक, रोली, अक्षत, मिठाई और सुहाग का सामान समेत कई चीजें रखी जाती हैं. इस साल करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा.

पति पत्नी के पावन पर्व करवा चौथ को भारत में गुरुवार, 29 अक्टूबर को मनाया जाना है. इस दिन पूजा थाली में छलनी, करवा, दीपक, रोली, अक्षत, मिठाई और सुहाग का सामान समेत कई चीजें रखी जाती हैं. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं. महिलाएं सुबह सरगी खाने के बाद दिनभर निर्जला व्रत करती हैं और शाम को विधि-विधान से पूजा करती हैं. रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और दर्शन करने के बाद व्रत खोला जाता है.

करवा चौथ की पूजा में थाली का विशेष महत्व माना जाता है. ऐसे में पूजा से पहले सभी जरूरी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि आखिरी समय में किसी चीज की कमी न हो. आइए जानते हैं कि करवा चौथ की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए, इसे कैसे सजाएं और पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें.

करवा चौथ की पूजा थाली में क्या-क्या रखें?

करवा चौथ की पूजा के लिए थाली तैयार करते समय नीचे दी गई सामग्री अपने पास रख लें।

क्रम संख्या पूजा सामग्री उपयोग 1 करवा और उसका ढक्कन पूजा और जल रखने के लिए 2 छलनी चंद्रमा और पति का चेहरा देखने के लिए 3 सींक पारंपरिक पूजा में इस्तेमाल के लिए 4 जल से भरा लोटा या कलश चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए 5 रोली और कुमकुम तिलक लगाने के लिए 6 अक्षत यानी साबुत चावल पूजा में इस्तेमाल के लिए 7 घी का दीपक और धूप पूजा के लिए 8 फूल और माला पूजा में अर्पित करने के लिए 9 सुहाग और श्रृंगार का सामान पारंपरिक पूजा के लिए 10 मिठाई और फल भोग और प्रसाद के लिए 11 मठरी और पुए पारंपरिक पकवान के रूप में 12 दक्षिणा या सिक्के पूजा और परंपरा के अनुसार 13 पूजा की पुस्तक करवा चौथ की कथा पढ़ने के लिए

करवा चौथ की पूजा थाली कैसे सजाएं?

करवा चौथ की थाली सजाना मुश्किल नहीं है. आप कुछ आसान तरीकों से इसे सुंदर और व्यवस्थित बना सकती हैं.

1. सबसे पहले थाली साफ करें: पूजा के लिए पीतल, स्टील या चांदी की थाली ले सकती हैं। इसे अच्छी तरह साफ करके सुखा लें।

2. स्वास्तिक बनाएं: थाली के बीच में रोली और अक्षत की मदद से स्वास्तिक या ॐ का चिह्न बना सकती हैं।

3. करवा रखें: थाली के बीच में करवा रखें। इसमें परंपरा के अनुसार जल भरें और ढक्कन लगाएं।

4. पूजा की सामग्री सजाएं: थाली में रोली, कुमकुम और अक्षत की छोटी कटोरियां रखें। इसके साथ फूल, माला, मिठाई और अन्य पूजा सामग्री भी व्यवस्थित तरीके से रखें।

5. दीपक और धूप रखें: घी का दीपक और धूप जलाने के लिए सुरक्षित जगह रखें। इन्हें कपड़े और दूसरी ज्वलनशील चीजों से दूर रखें।

6. छलनी अलग से रखें: छलनी को साफ करके अपने पास रखें। रात में चंद्र दर्शन और पति का चेहरा देखने की परंपरा में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

करवा चौथ 2026: पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय का समय

करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानना जरूरी है. उपलब्ध पंचांग विवरण के अनुसार समय इस प्रकार है:

विवरण तारीख और समय करवा चौथ व्रत की तारीख 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार चतुर्थी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर, सुबह 1:06 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त 29 अक्टूबर, रात 10:09 बजे व्रत का समय सुबह 6:31 बजे से रात 8:17 बजे तक करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 8:17 बजे

जरूरी बात: चंद्रोदय का समय शहर के अनुसार बदल सकता है. अपने शहर के स्थानीय पंचांग या विश्वसनीय धार्मिक कैलेंडर से समय की पुष्टि कर लें.

करवा चौथ पर पूजा थाली तैयार करने से पहले क्या करें?

करवा चौथ की पूजा बिना किसी जल्दबाजी के पूरी करने के लिए एक दिन पहले ही जरूरी सामान की सूची बना लें. करवा, छलनी, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई और कथा की पुस्तक पहले से तैयार रखें. इससे पूजा के समय किसी सामग्री को ढूंढने की परेशानी नहीं होगी.

करवा चौथ का मुख्य उद्देश्य पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सुख-समृद्धि की कामना करना है. इसलिए पूजा की तैयारी के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें. निर्जला व्रत रखने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें.