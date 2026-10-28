Caught on Camera: मथुरा-बरेली हाईवे पर पलटा तेल टैंकर, पेट्रोल लूटने की मची होड़, बाल्टी, गैलन, पॉलिथीन में भरकर हुए चंपत

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Sudhanshu Chouhan
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मथुरा रिफाइनरी से मुजफ्फरनगर जा रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) का ट्रक बुधवार को महावन थाना क्षेत्र मोहनपुर के पास सड़क पर पलट गया। इसके बाद, वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पेट्रोल की लूट शुरू हो गई।

Caught on Camera: मथुरा रिफाइनरी से मुजफ्फरनगर जा रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) का ट्रक बुधवार को महावन थाना क्षेत्र मोहनपुर के पास सड़क पर पलट गया। इसके बाद, वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पेट्रोल की लूट शुरू हो गई। जिसे जो बर्तन मिला उसी में पेट्रोल भरकर अपने घर ले गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को हटाकर क्रेन की सहायता से टैंकर को सीधा किया गया।

मुजफ्फरनगर जा रहा था टैंकर

जानकारी के मुताबिक, मथुरा रिफाइनरी से मंगलवार शाम को मुजफ्फरनगर के लिए आईओसीएल का पेट्रोल टैंकर महावन थाना क्षेत्र से गुजर रहा था। मोहनपुर के पास तेल टैंकर पलट गया। इसके बाद, स्थानीय लोग पेट्रोल भरने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने बाल्टी में पेट्रोल भरा तो किसी ने बोतल में। करीब 10 मिनट तक टैंकर से पेट्रोल की लूट होने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह लोगों को हटाकर टैंकर को सीधा कराया। मौके पर फायर ब्रिगेड विभाग और रिफाइनरी की टीम भी पहुंची थी।

अचानक ब्रेक लगने से पलटा टैंकर

महावन पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप कुमार राय ने बताया कि मंगलवार शाम को सूचना मिली थी कि मोहनपुर गांव के पास तेल का टैंकर पलट गया है। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। टैंकर मथुरा रिफाइनरी आईओसीएल से मुजफ्फरनगर के लिए जा रहा था। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि टैंकर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था। टैंकर चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई थी।