Himachal Pradesh Lottery: हिमाचल में फिर खुलेगा किस्मत का पिटारा, सरकारी लॉटरी की वापसी अब तय

Himachal Pradesh Lottery: हिमाचल प्रदेश सरकार 27 साल के गैप के बाद सरकारी लॉटरी को वापस लाने की तैयारी कर रही है, और अब सभी रेगुलेटरी फॉर्मैलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं।(Himachal Pradesh Lottery) हिमाचल प्रदेश स्टेट लॉटरी (रेगुलेशन) रूल्स, 2026 को पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है, जबकि राज्य सरकार और गवर्नर दोनों ने इस कदम को मंज़ूरी दे दी है। अब बस टेंडर प्रोसेस के लिए मुख्यमंत्री की मंज़ूरी बाकी है, जिसके बाद रोलआउट शुरू हो जाएगा।

टेंडर प्रोसेस शुरू होना अभी बाकी

अधिकारियों ने शुरू में अंदाज़ा लगाया था कि लॉटरी से सालाना लगभग ₹100 करोड़ का रेवेन्यू मिल सकता है। हालाँकि, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में पहले ही कई महीने बीत चुके हैं और टेंडर प्रोसेस अभी शुरू होना बाकी है, इसलिए सरकार को अब पहले साल में सिर्फ़ ₹10–20 करोड़ की कमाई की उम्मीद है। एक बार ऑपरेशन स्टेबल हो जाने पर, सालाना रेवेन्यू लगभग ₹50 करोड़ तक पहुँचने का अंदाज़ा है।

सिक्किम के लॉटरी मॉडल को फ़ॉलो करने का प्लान

यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य फ़ाइनेंशियल दबाव और ₹1.03 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज़ के बोझ के बीच नए नॉन-टैक्स रेवेन्यू सोर्स ढूंढ रहा है। हिमाचल पंजाब, केरल और सिक्किम के अपनाए गए लॉटरी मॉडल को फ़ॉलो करने का प्लान बना रहा है।

जैसे ही मुख्यमंत्री इस प्रपोज़ल को मंज़ूरी देंगे, स्टेट ट्रेजरी और लॉटरी डिपार्टमेंट टेंडर मंगाएगा। देश भर से तीन से चार बड़े लॉटरी ऑपरेटर के हिस्सा लेने की उम्मीद है, (Himachal Pradesh Lottery) जिसमें चुनी गई कंपनी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह के लॉटरी ऑपरेशन मैनेज करेगी।

टिकट की कीमत

लॉटरी टिकट की कीमत ₹10 से ₹500 के बीच होने की संभावना है, और राज्य को एक कैलेंडर साल में ज़्यादा से ज़्यादा छह बंपर ड्रॉ ऑर्गनाइज़ करने की इजाज़त होगी। फ़ाइनेंशियल गड़बड़ियों, धोखाधड़ी और जुए की चिंताओं के आरोपों के बाद 1999 में हिमाचल प्रदेश में सरकारी लॉटरी पर बैन लगा दिया गया था। राज्य अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए सख़्त नियमों और बेहतर सुरक्षा उपायों के तहत सिस्टम को फिर से शुरू करने का प्लान बना रहा है।