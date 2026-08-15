Shehnai: 15 अगस्त 1947 को रिलीज हुई थी आजाद भारत की पहली फिल्म

शहनाई फिल्म को पीएल संतोषी ने लिखा और डायरेक्ट किया था, जो राजकुमार संतोषी के पिता थे। इस फिल्म को फिल्मिस्तान ने प्रोड्यूस किया था।

राजकुमार संतोषी के पिता ने बनाई थी फिल्म, किशोर कुमार ने किया था छोटा सा रोल

Shehnai, (आज समाज), नई दिल्ली: 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी इस तारीख का खास महत्व है। 1947 में इसी तारीख को, जब देश ने एक आजाद राष्ट्र के तौर पर अपना सफर शुरू किया था, तब बॉम्बे के सिनेमाघरों में फिल्में दिखाई जा रही थीं। उस दिन रिलीज हुई सबसे अहम फिल्मों में से एक थी पीएल संतोषी की शहनाई, जो आगे चलकर उस साल की सबसे बड़ी हिंदी हिट फिल्मों में से एक बनी।

साल की सबसे बड़ी हिंदी हिट फिल्मों में से एक बनी शहनाई

ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दिन बॉम्बे में रिलीज होने वाली फिल्म सिर्फ शहनाई ही नहीं थी। इसके साथ एक और फिल्म जो सिनेमाघरों में आई, वह थी मेरा गीत, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं रही। वहीं दूसरी ओर, शहनाई को काफी लोकप्रियता और खास पहचान मिली।

सोशल ड्रामा में थे ये कलाकार

शहनाई फिल्म को पीएल संतोषी ने लिखा और डायरेक्ट किया था, जो राजकुमार संतोषी के पिता थे। इस फिल्म को फिल्मिस्तान ने प्रोड्यूस किया था। इस सोशल ड्रामा फिल्म में रेहाना, नासिर खान, इंदुमती और वीएच देसाई मुख्य भूमिकाओं में थे। दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में किशोर कुमार ने भी एक पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर छोटी सी भूमिका निभाई थी।

क्या है फिल्म की कहानी?

शहनाई की कहानी एक संघर्ष कर रहे एंटरटेनर और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। उसकी चार बेटियां थीं, जिनके करियर और शादी को लेकर वह परेशान रहता था। शहनाई एक ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म थी जिसमें रोमांस, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और संगीत का भरपूर तड़का था।

शहनाई, पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित 1947 में रिलीज हुई। जिसमें किशोर कुमार, इंदुमती, राधाकृष्ण, वीएच देसाई और रेहाना ने अभिनय किया है। यह 1947 की पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी।