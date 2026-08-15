Hockey World Cup 2026: भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया

मैच की शुरूआत में दोनों टीमों ने आक्रामक हॉकी खेलने की कोशिश की। भारत को 8वें मिनट में सफलता मिली, जब संजय ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।

कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे

Hockey World Cup 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय हॉकी टीम ने भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की। नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में खेले गए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल दागे, जबकि संजय ने भी एक गोल कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। टीम का अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ होगा।

भारतीय डिफेंस ने वेल्स के कई हमलों को रोका

मैच की शुरूआत में दोनों टीमों ने आक्रामक हॉकी खेलने की कोशिश की। भारत को 8वें मिनट में सफलता मिली, जब संजय ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। शुरूआती बढ़त मिलने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा और टीम ने वेल्स पर दबाव बनाए रखा।

इसके कुछ ही मिनट बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। उन्होंने 11वें मिनट में यह गोल किया। इसके बाद वेल्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंस ने कई हमलों को रोक दिया।

वेल्स ने आखिरी क्वार्टर में किया एक गोल

तीसरे क्वार्टर में भारत ने अपनी बढ़त को और मजबूत किया। हरमनप्रीत सिंह ने 43वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया।

इसके साथ ही उन्होंने अपना दूसरा गोल पूरा किया और भारत 3-0 से आगे हो गया। वेल्स ने आखिरी क्वार्टर में वापसी की कोशिश करते हुए 56वें मिनट में सैम वेल्श के जरिए एक गोल किया। हालांकि, इसके बाद भारतीय डिफेंस ने कोई और मौका नहीं दिया और मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया।

सिर्फ एक बार ही हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाया है भारत

भारत ने अब तक सिर्फ एक बार, 1975 में, हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। यही एकमात्र मौका था जब भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी। इसके अलावा भारत सिर्फ तीन बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचा है। कप्तान हरमनप्रीत की अगुवाई में भारत ने तीन अंक हासिल कर अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरूआत जीत से की है। अब टीम की कोशिश अगले मुकाबलों में भी इसी लय को बरकरार रखते हुए टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की होगी।