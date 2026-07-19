Sonakshi Sinha Supports Sonam Wangchuk: Sonam Wangchuk पहुंचे अस्पताल तो समर्थन में उतरीं Sonakshi Sinha, संसद मार्च पर बोलीं- ‘अपनी आवाज बुलंद रखिए...’

Sonakshi Sinha Supports Sonam Wangchuk: अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने की खबर है। मेडिकल सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार वांगचुक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
उनकी सेहत और चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने वांगचुक और इस आंदोलन का समर्थन करने वालों के साथ एकजुटता दिखाई है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने स्थिति के बारे में बात की और शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रदर्शनकारियों की तारीफ़ की।
सोनम वांगचुक के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने जताई चिंता
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इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, सोनाक्षी ने वांगचुक के साथ जो हुआ उस पर चिंता जताई और साथ ही राहत भी जताई कि उन्हें इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है और इस मुश्किल समय में उनकी पत्नी उनके साथ हैं। एक्ट्रेस के अनुसार, वांगचुक मज़बूत और सचेत बने हुए हैं। सोनाक्षी ने यह भी कहा कि वह वांगचुक और उन हज़ारों लोगों पर नज़र रख रही हैं जो पिछले कुछ दिनों से इस आंदोलन के साथ खड़े हैं।
शांतिपूर्ण तरीक़े के लिए सोनाक्षी ने प्रदर्शनकारियों की तारीफ़ की
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एक्ट्रेस ने प्रदर्शनकारियों, खासकर युवाओं की तारीफ़ की, क्योंकि उन्होंने अपनी मांगें रखते हुए शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और अहिंसक रवैया बनाए रखा। देश का भविष्य संवारने में युवाओं की अहमियत पर ज़ोर देते हुए सोनाक्षी ने आंदोलन में शामिल लोगों की तारीफ़ की कि उन्होंने मुश्किलों के बावजूद धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कहा कि निराशा और लंबे इंतज़ार के बीच भी शांति बनाए रखने की उनकी क्षमता सम्मान के काबिल है।
‘शांति, एकता और सम्मान’: मार्च से पहले सोनाक्षी का संदेश
सोनाक्षी ने 20 तारीख़ को होने वाले मार्च में शामिल होने की योजना बना रहे लोगों को भी संबोधित किया। उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों से उन सिद्धांतों का पालन जारी रखने का आग्रह किया जिन्होंने उनके अनुसार अब तक इस आंदोलन की पहचान बनाई है “शांति, एकता और सम्मान।”
उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे अपना शांतिपूर्ण रवैया न छोड़ें और इस बात पर ज़ोर दिया कि एकता और गरिमा बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक रहेगी। ‘हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है’ लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में बात करते हुए, सोनाक्षी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर नागरिक को अपनी राय रखने और सवाल पूछने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि जब लोग बिना किसी हिंसा या नफ़रत के एक साथ आते हैं और अपनी उम्मीदों और विश्वासों के लिए मज़बूती से खड़े होते हैं, तो उनकी सामूहिक आवाज़ और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है।
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हिम्मत दिखाने के लिए हमेशा शोर-शराबे या आक्रामकता की ज़रूरत नहीं होती। कभी-कभी, शांतिपूर्ण विरोध और अटूट संकल्प के ज़रिए भी इसे दिखाया जा सकता है।
सोनाक्षी सिन्हा ने अपना रुख़ साफ़ किया
अपना रुख़ साफ़ करते हुए सोनाक्षी ने कहा कि वह देश के युवाओं, छात्रों, संविधान और सबसे बढ़कर, देश के साथ खड़ी हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिस तरह नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार है, उसी तरह उन्हें बातचीत और समाधान की उम्मीद करने का भी अधिकार है।
अपनी बात खत्म करते हुए सोनाक्षी ने उम्मीद जताई कि आने वाला मार्च सार्थक बातचीत का रास्ता खोलेगा, जहाँ अलग-अलग पक्ष एक-दूसरे की बात सुन सकेंगे और हर जायज़ आवाज़ को उचित सम्मान मिलेगा। उन्होंने इसमें शामिल लोगों को अपना समर्थन देते हुए और “शुभकामनाएं। जय हिंद” कहते हुए अपनी बात खत्म की।