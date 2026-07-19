Haryana Crime News : झज्जर में सिक्योरिटी ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, वारदात के पीछे यह वजह आई सामने

झज्जर के गांव छारा में दो युवकों पर कातिलाना हमला किया गया। यह हमला गांव के ही दो युवकों द्वारा किया गया। इस वारदात में सिक्योरिटी ठेकेदार नीरज की मौत हो गई। जबकि उसका भतीजा मनजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

आरोपियों ने कहासुनी के बाद किए ताबड़तोड़ फायर, बीच-बचाव करने आया युवक गंभीर

Haryana Crime News (आज समाज), झज्जर : प्रदेश के जिले झज्जर के गांव छारा में एक युवक की गोलियां मारकर हत्या करने जबकि एक के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिस युवक की हत्या की गई है उसका नाम नीरज बताया जा रहा है जबकि वह सिक्योरिटी ठेकेदार के रूप में काम करता था। इसके साथ ही नीरज के भतीजे मनजीत को इस हमले में कंधे में गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर है और उसका उपचार रोहतक पीजीआई में जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुरानी रंजिश के चलते हुआ हमला

पुलिस पूछताछ में जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है। उसके अनुसार इस हमले के पीछे दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस को दी सूचना में परिजनों ने बताया कि गांव के ही दो युवकों ने सिक्योरिटी ठेकेदार नीरज को पार्टी और जरूरी बातचीत करने का बहाना बनाकर बहराना रोड पर बुलाया। जहां कहासुनी के बाद एक आरोपी ने साथी से पिस्तौल लेकर नीरज पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल नीरज की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे उसका भतीजा मनजीत कंधे में गोली लगने से घायल हो गया।

आरोपियों ने चार से पांच राउंड फायर किए

जानकारी के अनुसार, नीरज अपने भतीजे मनजीत के साथ तय स्थान पर पहुंचा था। शुरूआती बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान एक आरोपी ने अपने साथी से पिस्तौल लेकर नीरज पर लगातार चार से पांच राउंड फायर कर दिए। गोली लगते ही नीरज लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बीच-बचाव करने पहुंचे मनजीत को भी गोली लग गई।

छारा टोल प्लाजा में सिक्योरिटी ठेकेदार था नीरज

मृतक नीरज छारा टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी का ठेकेदार बताया जा रहा है। वारदात की सूचना मिलते ही आसौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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