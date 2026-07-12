Shehnaaz Gill: शहनाज गिल ने शेयर कीं स्टनिंग तस्वीरें

राघव जुयाल संग उड़ी डेटिंग की अफवाहें

Shehnaaz Gill, (आज समाज), मुंबई: शहनाज गिल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वे काफी स्टनिंग लग रही हैं। शहनाज ने इन तस्वीरों में एक शानदार व्हाईट ड्रेस पहनी है जिसके साथ उन्होंने मिनिमल मेकअप लुक और पॉइंटेड बैली कैरी की है। इन तस्वीरों के साथ शहनाज ने कैप्शन लिखा, ‘Sophisticated’।

शहनाज गिल इस लुक में राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई थीं जहां की झलक सामने आने के बाद उनके और राघव के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं। इस बीच, एक्टर सलमान खान की 2023 की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में साथ काम करने के बाद से ही शहनाज और राघव जुयाल के डेटिंग की अफवाहें अक्सर उड़ती रही हैं। हालांकि दोनों ने कई बार साफ किया है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।

राघव के बर्थडे में हुई थीं शामिल

आर्यन खान मुंबई में राघव जुयाल के जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए। शहनाज गिल भी इस पार्टी में पहुंचीं; इवेंट के वीडियो आॅनलाइन सामने आने के बाद, दोनों के एक साथ दिखने से उनके डेटिंग की चर्चाओं को और हवा मिली।

जब पार्टी खत्म हुई, तो आर्यन सबसे पहले बाहर निकलते दिखे और सिक्योरिटी वाले भीड़ में उनके लिए रास्ता बना रहे थे। वेन्यू के बाहर के वायरल वीडियो में बर्थडे बॉय राघव और शहनाज भी उनके पीछे चलते हुए दिखे; बाहर निकलते समय शहनाज ने राघव का हाथ पकड़ा हुआ था।

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