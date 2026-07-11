Singer S Janaki Passes Away: प्लेबैक सिंगर एस. जानकी का निधन

द्वारा
Rajesh
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Singer S Janaki Passes Away: एस जानकी ने 60 साल के करियर में कई भाषाओं में 48 हजार गाने गाए।
Singer S Janaki Passes Away: एस जानकी ने 60 साल के करियर में कई भाषाओं में 48 हजार गाने गाए।

साल 2013 में भारत सरकार ने एस. जानकी को पद्म भूषण देने की घोषणा की, लेकिन उन्होंने यह सम्मान स्वीकार नहीं किया था
Singer S Janaki Passes Away, (आज समाज), मैसूर: मशहूर प्लेबैक सिंगर एस. जानकी का शनिवार को निधन हो गया। 88 वर्षीय एस. जानकी ने मैसूर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इससे पहले शुक्रवार रात सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकी ने 1957 में अपने सिंगिंग करियर की शुरूआत की थी।

उनका पहला हिंदी गाना साल 1958 में आई फिल्म मिस 58 में था, जिसका संगीत जी. रामनाथन ने तैयार किया था। एस. जानकी ने अपने करियर में 48 हजार से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। इनमें ज्यादातर हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में हैं।

चार नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिले

एस. जानकी को बोल बेबी बोल (मेरी जंग), प्रभु मोरे अवगुण (सुर संगम), ओ मारिया (सागर), गोपाला-गोपाला (हमसे है मुकाबला) जैसे हिंदी गानों के लिए जाना जाता है। एस. जानकी को चार नेशनल फिल्म अवॉर्ड और कई राज्य-स्तरीय सम्मानों से नवाजा गया है।