Sawan 2026: सावन में कैसे करें भगवान शिव की पूजा?

जानें शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं

Sawan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन हिंदू धर्म के पवित्र महीनों में शामिल है। ये माह देवों के देव महादेव की अराधना और व्रत को समर्पित किया गया है। सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा का विधान धर्म शास्त्रों में किया गया है। सावन में शिव भक्त कांवड़ में जलभर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। सावन में जलाभिषेक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में जलाभिषेक करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस माह में विधि-विधान से पूजा और जलाभिषेक करने से शिव सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं।

इस पूरे माह शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रिय चीजों को अर्पित करने का विशेष महत्व है। वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना मना है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल सावन 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर क्या अर्पित करें और क्या नहीं?

सावन में शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें

सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करना बहुत ही पवित्र माना जाता है।

शिवलिंग पर जलाभिषेष करने से भगवान जल्द प्रसन्न हो जाते हैं।

भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। सावन के महीने में हर दिन शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है।

सावन में मंदिर जाकर शिव जी के दर्शन और पूजा के बाद शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं।

शिव जी को सावन के महीने में भांग और धतूरा जरूर अर्पित करें। इसको बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है।

सावन में शिवलिंग पर चंदन का लेप और सफेद रंग का फूल अवश्य अर्पित करें।

इन चीजों को शिव पूजा में चढ़ाना है वर्जित

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिव जी की पूजा के समय शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों और केतकी के फूल को अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना में भूलकर भी तुलसी और केतकी के फूल अर्पित न करें।

ये भी पढ़ें: जानें, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं?