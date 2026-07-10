Rajpal Yadav Check Bounce Case: दिल्ली HC ने नहीं दी राजपाल यादव को राहत, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार

Rajpal Yadav Check Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को कानूनी झटका लगा है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कई चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने एक्टर की अपील खारिज कर दी, और निचली अदालत द्वारा दी गई सज़ा और सजा को लागू रहने दिया।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने से इनकार किया

अपने फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। एक्टर ने कई चेक बाउंस मामलों के संबंध में अपनी सज़ा और दी गई सज़ा, दोनों को चुनौती दी थी।

मामले की समीक्षा करने के बाद, हाई कोर्ट को निचली अदालत के आदेश को पलटने का कोई कारण नहीं मिला, और असल में पहले के फैसले को सही ठहराया।

सज़ा वैलिड बनी हुई है

यह मामला कई चेक बाउंस शिकायतों से जुड़ा है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने एक्टर को दोषी ठहराया था। राहत पाने की उम्मीद में, राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि सज़ा रद्द कर दी जानी चाहिए।

लेकिन, हाई कोर्ट के उनकी अपील खारिज करने के बाद, ट्रायल कोर्ट का फैसला और सज़ा बरकरार है, जो एक्टर के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है।

नए आदेश से कानूनी कार्रवाई का यह स्टेज खत्म हो गया है, जब तक कि एक्टर किसी बड़े न्यायिक फोरम में आगे राहत मांगने का फैसला नहीं करते।