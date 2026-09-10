शैरन वर्मा की डेटिंग अफवाहों को लेकर अब खुद Samay Raina ने किया खुलासा, बताई सच्चाई

Samay Raina: समय रैना और शैरन वर्मा की बढ़ती नजदीकियों ने फैंस के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं. डेटिंग की अफवाहों पर अब समय ने ऐसा जवाब दिया, जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया.

Samay Raina: कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार चर्चा किसी विवाद की नहीं, बल्कि उनकी डेटिंग लाइफ की हो रही है. दरअसल, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ में समय रैना और शैरन वर्मा के बीच नजर आई शानदार केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींचा. दोनों की नोकझोंक और मजेदार बातचीत के वीडियो क्लिप्स वायरल होने के बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गईं.

अब खुद समय रैना ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देकर तस्वीर साफ कर दी है. इंस्टाग्राम पर एक फैन ने उनसे पूछा, “क्या आप शैरन को डेट कर रहे हैं?” समय ने इस सवाल को अपनी स्टोरी पर शेयर करते हुए जवाब दिया, “नहीं भाई, बस इंटरनेट अपना काम कर रहा है.”

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में शैरन की वापसी

शैरन वर्मा 2024 में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के पहले सीजन में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थीं. शो में बिहार से होने और खुद को ‘वीक इंडिपेंडेंट वुमन’ बताने वाले उनके मजाक खूब वायरल हुए थे. दूसरे सीजन में शैरन बतौर गेस्ट पैनलिस्ट शो का हिस्सा बनीं.

उनकी हाजिरजवाबी, मजाकिया अंदाज और समय रैना के साथ सहज बॉन्डिंग दर्शकों को खूब पसंद आई. यही वजह रही कि सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों की दोस्ती को रोमांटिक रिश्ते से जोड़ना शुरू कर दिया. हालांकि, समय ने अब इन चर्चाओं को महज इंटरनेट की अटकलें बताते हुए खारिज कर दिया है.

मेधा शंकर से भी जुड़ चुका है नाम

शैरन वर्मा से पहले समय रैना का नाम ’12th फेल’ अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ भी जोड़ा गया था. हाल ही में मेधा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ में वरुण धवन, शैरन वर्मा और निशांत तंवर के साथ पैनल में नजर आई थीं.

शो के एक सेगमेंट में समय से उनके सबसे अच्छे दोस्त का नाम पूछा गया तो उन्होंने तुरंत मेधा शंकर का नाम लिया. इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि, मेधा के साथ अपने रिश्ते को लेकर समय रैना ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.