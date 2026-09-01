मुशर्रफ बनने के लिए मनु ऋषि ने नवाजुद्दीन से सीखा एक्टिंग का असली फॉर्मूला

Manu Rishi: ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में परवेज मुशर्रफ का किरदार निभा रहे मनु ऋषि चड्ढा ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब रिसर्च और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सलाह से भूमिका की तैयारी की.

Manu Rishi: फिल्म ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में एक्टर मनु ऋषि चड्ढा ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का किरदार निभाया है. कारगिल युद्ध के पीछे की सैन्य रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मुशर्रफ को पर्दे पर उतारना एक्टर के लिए आसान नहीं था. हाल ही में मनु ऋषि ने बताया कि उन्होंने इस किरदार को समझने के लिए किस तरह रिसर्च की और एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिली एक सलाह ने उनकी तैयारी का तरीका कैसे बदल दिया.

यूट्यूब से समझे मुशर्रफ के हाव-भाव

समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में मनु ऋषि चड्ढा ने बताया कि किसी वास्तविक व्यक्ति का किरदार निभाने के लिए सिर्फ उसके बारे में पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार और बोलने के तरीके को समझना भी जरूरी है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर परवेज मुशर्रफ के कई वीडियो देखे. इससे उन्हें मुशर्रफ के बोलने के अंदाज, हाव-भाव और व्यवहार को समझने में मदद मिली. हालांकि, अभिनेता के मुताबिक किसी व्यक्ति की नकल करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था. उनके लिए किरदार में सहज होना ज्यादा महत्वपूर्ण था.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सलाह आई काम

मनु ऋषि ने अपनी तैयारी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हुई बातचीत को भी खास बताया. उन्होंने बताया कि वह एक फिल्म सुनाने के लिए नवाजुद्दीन से मिले थे. इसी दौरान उन्होंने उनसे फिल्म ‘मंटो’ में लेखक सआदत हसन मंटो का किरदार निभाने के अनुभव के बारे में पूछा.

नवाजुद्दीन ने उन्हें बताया कि मंटो के लिए उनके पास कोई सीधा विजुअल रेफरेंस नहीं था. उन्होंने मंटो के बारे में पढ़ा और निर्देशक नंदिता दास पर भरोसा किया. साथ ही उन्होंने अपने अभिनय के जरिए ये समझने की कोशिश की कि निर्देशक की बताई बातें उनके मानवीय अनुभव और भावनाओं से जुड़ती हैं या नहीं.

मनु ऋषि ने बताया कि उन्होंने भी इसी तरीके को अपनाया और किरदार को केवल बाहरी तौर-तरीकों से कॉपी करने के बजाय उसे मानवीय स्तर पर समझने की कोशिश की.

कारगिल युद्ध पर आधारित है ‘ऑपरेशन सफेद सागर’

‘ऑपरेशन सफेद सागर’ 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की भूमिका से प्रेरित फिल्म है. कहानी गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के युवा फाइटर पायलट्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध अभियानों का सामना करते हैं.

फिल्म में युद्ध के साथ-साथ सैनिकों की व्यक्तिगत जिंदगी, भावनात्मक संघर्ष और युद्ध के मानसिक प्रभाव को भी दिखाया गया है. फिल्म की स्टारकास्ट में जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, आदिल हुसैन, मिहिर आहूजा, तारुक रैना, अर्नव भसीन, अमृता बागची, दीया मिर्जा और प्राजक्ता कोली शामिल हैं. मनु ऋषि चड्ढा भी फिल्म में अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं.