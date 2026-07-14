Mannat Bungalow: शाहरुख खान के ‘मन्नत’ की पूरी कहानी, पहले मालिक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जानें सबकुछ

By
Mohit Saini
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शाहरुख खान का मशहूर सी-फेसिंग घर, मन्नत, का इतिहास बहुत दिलचस्प है, जो 1900 के दशक की शुरुआत का है। उस समय इसे पहले विला विएना के नाम से जाना जाता था।
Mannat Bungalow: शाहरुख खान के 'मन्नत' की पूरी कहानी, पहले मालिक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जानें सबकुछ
शाहरुख खान का मशहूर सी-फेसिंग घर, मन्नत, का इतिहास बहुत दिलचस्प है, जो 1900 के दशक की शुरुआत का है।

Mannat Bungalow: शाहरुख खान का समुद्र के सामने वाला घर मन्नत, सिर्फ़ एक सेलिब्रिटी का घर नहीं है। यह मुंबई की सबसे जानी-मानी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में से एक है। बांद्रा बैंडस्टैंड पर मौजूद इस हवेली को असल में विला विएना के नाम से जाना जाता था और इसका इतिहास 1900 के दशक की शुरुआत से जुड़ा है। 2001 में बॉलीवुड सुपरस्टार द्वारा खरीदी गई यह प्रॉपर्टी तब से दुनिया भर के फ़ैन्स के लिए एक लैंडमार्क बन गई है।

Mannat Bungalow: शाहरुख खान के 'मन्नत' की पूरी कहानी, पहले मालिक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जानें सबकुछ

एक हेरिटेज घर जिसकी विरासत बहुत पुरानी है

असल में 20वीं सदी की शुरुआत में बना यह बंगला एक पारसी परिवार का था। इसके शुरुआती मालिकों में से एक केकू गांधी थे जो पारसी समुदाय के जाने-माने सदस्य थे जिसके बाद यह प्रॉपर्टी उनके रिश्तेदार नरीमन दुबाश को विरासत में मिली। इसके ऐतिहासिक और आर्किटेक्चरल महत्व के कारण, बंगले को ग्रेड II-B हेरिटेज स्ट्रक्चर के तौर पर क्लासिफ़ाई किया गया है जिससे यह पक्का होता है कि इसका असली रूप बना रहे।

शाहरुख खान ने यह प्रॉपर्टी कैसे खरीदी

खबर है कि शाहरुख खान को 1997 में यस बॉस की शूटिंग के दौरान यह बंगला बहुत पसंद आया और उन्होंने तय किया कि एक दिन वे इसके मालिक बनेंगे। उनका सपना 2001 में सच हुआ जब उन्होंने बाई खोरशेद भानु संजना ट्रस्ट से यह प्रॉपर्टी खरीदी जिसके ट्रस्टी नरीमन दुबाश हैं।

दिलचस्प बात यह है कि सुपरस्टार ने शुरू में इस घर का नाम जन्नत रखा था, लेकिन बाद में इसे बदलकर मन्नत कर दिया, इसी नाम से यह अब पूरी दुनिया में जाना जाता है।

मन्नत एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज प्रॉपर्टी क्यों है

ग्रेड II-B हेरिटेज स्ट्रक्चर होने के नाते मन्नत हेरिटेज कंज़र्वेशन नियमों के तहत प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब है कि किसी भी बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए ऑफिशियल मंज़ूरी की ज़रूरत होती है, और प्रॉपर्टी की ओरिजिनल आर्किटेक्चरल पहचान को बनाए रखना होगा। हेरिटेज स्टेटस बंगले के ऐतिहासिक महत्व और मुंबई के कल्चरल लैंडस्केप में इसके योगदान को पहचान देता है।

अभी की मार्केट वैल्यू

जब शाहरुख खान ने 2001 में यह प्रॉपर्टी खरीदी थी तो इसकी कीमत कथित तौर पर लगभग ₹13.32 करोड़ थी। पिछले कुछ सालों में बांद्रा बैंडस्टैंड पर इसकी प्राइम लोकेशन और मुंबई के तेज़ी से बढ़ते रियल एस्टेट मार्केट की वजह से इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। आज इस छह मंज़िला हवेली की कीमत ₹200 करोड़ से ₹250 करोड़ के बीच होने का अंदाज़ा है, जो इसे शहर के सबसे कीमती सेलिब्रिटी घरों में से एक बनाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने रेनोवेशन प्लान को मंज़ूरी दी

मन्नत के रेनोवेशन और दो नई मंज़िलों को जोड़ने को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने देखा कि पर्यावरण के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं था और याचिका के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया। इसने यह भी साफ़ किया कि उसका फ़ैसला पूरी तरह से कानूनी बातों पर आधारित था और शाहरुख खान के सेलिब्रिटी स्टेटस से प्रभावित नहीं था। फ़ैसले के साथ प्रस्तावित रेनोवेशन को ज्यूडिशियल मंज़ूरी मिल गई जिससे इस मशहूर प्रॉपर्टी पर मंज़ूर काम आगे बढ़ सका।

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