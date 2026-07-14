डिप्रेशन से बाहर निकलीं Jasmine Sandlas, अब 40 की उम्र में करेंगी शादी, प्रेमानंद महाराज को दिया खास श्रेय

पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने 40 साल की उम्र में अपनी सगाई की घोषणा की है, अपने मंगेतर शेखर चौधरी को फैंस से मिलवाया है और अपनी पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत की है।

Jasmine Sandlas: पंजाबी म्यूज़िक सेंसेशन जैस्मिन सैंडलस ने 40 साल की उम्र में अपनी सगाई की घोषणा करके अपनी पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू किया है। सिंगर ने अपने मंगेतर शेखर चौधरी को सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया से मिलवाया, और प्यार से उन्हें अपना “चौधरी साहब” कहा। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताईं, लेकिन उनकी सगाई की अंगूठी ने कन्फर्म किया कि वह एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं।

सालों के दिल टूटने के बाद एक नई शुरुआत

दोबारा प्यार पाने से पहले, जैस्मिन पंजाबी सिंगर गैरी संधू के साथ एक हाई-प्रोफाइल रिलेशनशिप में थीं। यह कपल कभी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक माना जाता था, लेकिन उनके ब्रेकअप ने उन पर गहरा इमोशनल असर डाला। अलग होने के बाद, जैस्मिन दिल टूटने से जूझीं और उन्होंने माना कि लंबे समय तक उनका शादी से भरोसा उठ गया था।

डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझना

सिंगर ने पहले भी अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की है, जिसमें बताया कि वह डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थीं। ठीक होने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा थेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, और इसे अपने अब तक के सबसे मुश्किल सफ़र में से एक बताया।

जैस्मिन ने यह भी बताया कि उनके इमोशनल स्ट्रगल सिर्फ़ एक नाकाम रिश्ते तक ही सीमित नहीं थे। बचपन का ट्रॉमा, परिवार की चुनौतियाँ और सालों की पर्सनल मुश्किलों ने उनकी मेंटल हेल्थ को बनाने में अहम भूमिका निभाई। यूनाइटेड स्टेट्स में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने से लेकर एक सफल आर्टिस्ट के तौर पर खुद को स्थापित करने तक, उन्होंने कहा कि हर माइलस्टोन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और लगन के बाद आया।

स्पिरिचुअलिटी ने एक नया नज़रिया दिया

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हाल के सालों में, जैस्मिन ने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है और कहती हैं कि इसने ज़िंदगी को देखने का उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया है। राधा रानी की एक पक्की भक्त, वह स्पिरिचुअल लीडर प्रेमानंद महाराज को मन की शांति पाने में मदद करने का क्रेडिट देती हैं।

अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के सबसे इमोशनल पलों में से एक को याद करते हुए, जैस्मिन ने बताया कि जब वह प्रेमानंद महाराज से मिलीं, तो उन्होंने उनके हाथों में राधा रानी की एक पवित्र चुनरी रखी।

इस अनुभव ने उन्हें बहुत इमोशनल कर दिया, और वह फूट-फूट कर रो पड़ीं, उन्होंने इसे ज़िंदगी बदलने वाला पल बताया जिसने उनके विश्वास को मज़बूत किया और उन्हें एक नया मकसद दिया।

एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार

हालांकि जैस्मिन ने एक बार शादी को लेकर शक जताया था और माना था कि उन्हें डर था कि गलत चुनाव करने से उनकी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों पर असर पड़ सकता है, लेकिन उनकी सगाई की घोषणा एक ज़बरदस्त बदलाव दिखाती है। प्यार, हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी यात्रा को गाइड करते हुए, सिंगर अब अपने मंगेतर शेखर चौधरी के साथ ज़िंदगी के एक नए फेज़ में कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखने के लिए तैयार लगती हैं।