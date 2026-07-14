भगवान जगन्नाथ को क्यों चढ़ाई जाती है सबसे पहले खिचड़ी? जानिए अनोखी परंपरा?

Bhagwan Jagannath Ko Khichdi Ka Bhog Kyu Lgaya Jata Hain: भगवान जगन्नाथ को प्रिय बाजरे की खिचड़ी के भोग की कथा करमाबाई की निश्छल भक्ति से जुड़ी है. ये परंपरा सिखाती है कि भगवान के लिए प्रेम और सच्ची भावना ही सबसे बड़ा भोग है.

Bhagwan Jagannath Ko Khichdi Ka Bhog Kyu Lgaya Jata Hain: हिंदू परंपरा में देवी-देवताओं को अलग-अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं. कहीं भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू प्रिय माने जाते हैं, तो माता लक्ष्मी को खीर और भगवान हनुमान को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है. लेकिन भगवान जगन्नाथ की पसंद इन सबसे अलग और बेहद सरल मानी जाती है. उन्हें सबसे प्रिय है सिंपल बाजरे की खिचड़ी, जिसमें भक्तिभाव और प्रेम का अनमोल भाव छिपा है.

भगवान जगन्नाथ और खिचड़ी भोग की परंपरा

भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और उनका पवित्र निवास ओडिशा के पुरी धाम में है. ये स्थान हिंदू धर्म के चार मेन धामों में से एक है. हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं. इस दिव्य यात्रा में शामिल होने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

भगवान को अर्पित किए जाने वाले 56 प्रकार के भोग यानी छप्पन भोग में भी बाजरे की खिचड़ी का विशेष महत्व है. मान्यता है कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले इसी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है. इसके पीछे एक ऐसी कथा जुड़ी है, जो बताती है कि भगवान के लिए विधि-विधान से अधिक महत्वपूर्ण भक्त का सच्चा प्रेम होता है.

करमाबाई की भक्ति और भगवान जगन्नाथ का प्रेम

प्राचीन कथा के अनुसार, भगवान कृष्ण के एक परम भक्त थीं करमाबाई. बचपन से ही उन्हें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप से अत्यंत प्रेम था. वो भगवान को अपने पुत्र की तरह मानती थीं और उसी ममता के साथ उनकी सेवा करती थीं. एक दिन करमाबाई ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से साधारण बाजरे की खिचड़ी बनाई. उन्होंने किसी विशेष पकवान या मिठाई के बजाय अपने प्रेम से तैयार भोजन भगवान को अर्पित किया.

उनकी भक्ति और मातृत्व भाव से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अब से वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले उनके लिए यही खिचड़ी बनाएंगी. ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं हर दिन करमाबाई के घर आकर उनके हाथों से बना भोग स्वीकार करते थे.

जब भगवान ने समझाया कि प्रेम सबसे बड़ा है

एक दिन एक संत ने करमाबाई को बिना स्नान किए और बिना किसी विशेष पूजा-विधि के भोजन बनाते देखा. उन्होंने उन्हें समझाया कि भगवान को भोग लगाने से पहले शुद्धता और नियमों का पालन करना जरूरी है. करमाबाई ने संत की बात का सम्मान किया और अगले दिन से सभी नियमों का पालन करने लगीं. लेकिन जब भगवान जगन्नाथ उनके घर आए, तो वह खिचड़ी तैयार होने का इंतजार करते रहे क्योंकि करमाबाई पूजा और अन्य विधियों को पूरा कर रही थीं. बाद में भगवान को पता चला कि संत की सलाह के कारण करमाबाई ने अपनी पुरानी सरल भक्ति की शैली बदल दी है.

उस रात भगवान जगन्नाथ ने संत को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि सच्चे मन से किया गया प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा नियम है. भगवान को करमाबाई की सहज भावना से बनाई गई खिचड़ी अधिक प्रिय थी, न कि केवल बाहरी विधि-विधान. इसके बाद करमाबाई फिर पहले की तरह सुबह उठकर प्रेम और ममता से भगवान के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाने लगीं.

करमाबाई की अंतिम विदाई

समय बीतता गया और अंत में करमाबाई ने पुरी धाम में अपना शरीर त्याग दिया. मान्यता है कि जिस दिन उनका निधन हुआ, उस सुबह जब मंदिर के पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह के द्वार खोले, तो उन्होंने भगवान की प्रतिमा की आंखों में आंसू देखे. भगवान अपने उस भक्त को खो चुके थे, जो उन्हें हर दिन अपने पुत्र की तरह प्रेम से भोजन कराती थी.

कथा के अनुसार, भगवान ने पुजारी को स्वप्न में बताया कि करमाबाई अब इस संसार में नहीं हैं और उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में पूछा – “अब मुझे कौन खिलाएगा?” इसी घटना के बाद से भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह सबसे पहले बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई. यह केवल एक भोजन नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक बन गया.