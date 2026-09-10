Lust Stories 3 से पहले जरूर देखें ये 6 फिल्में, प्यार और बोल्डनेस का लगेगा तड़का

Most Romantic Films: लस्ट स्टोरीज 3 से पहले प्यार, इच्छा, महिला स्वतंत्रता और रिश्तों पर आधारित 6 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट जरूर देखें, जिनकी कहानियां आपको सोचने और महसूस करने पर मजबूर करेंगी.

Most Romantic Films: नेटफ्लिक्स पर जल्द लस्ट स्टोरीज 3 रिलीज होने वाली है. ऐसे में दर्शकों के बीच प्यार, इच्छा, महिला दृष्टिकोण, जेंडर और पहचान जैसे विषयों पर आधारित कहानियों की दिलचस्पी बढ़ना स्वाभाविक है. अगर लस्ट स्टोरीज 2 के बाद भी आप ऐसी ही कहानियों के असर में हैं, तो ये छह फिल्में आपको रिश्तों और समाज को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देंगी.

लिपस्टिक अंडर माय बुर्का (2016)

अलंकृता श्रीवास्तव की निर्देशित यह फिल्म कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह और विक्रांत मैसी जैसे कलाकारों से सजी है. कहानी महिलाओं की इच्छाओं, पहचान और पितृसत्तात्मक सोच के बीच उनके संघर्ष को बेबाकी से सामने रखती है.

थेल्मा एंड लुईस (1991)

गीना डेविस और सुज़ैन सारंडन अभिनीत यह फिल्म महिला दोस्ती, आजादी और सामाजिक सीमाओं की कहानी है. थेल्मा और लुईस की वीकेंड रोड ट्रिप उस वक्त अप्रत्याशित मोड़ लेती है, जब एक अजनबी उनमें से एक पर हमला करने की कोशिश करता है.

फायर (1996)

दीपा मेहता की फायर के बिना यह सूची अधूरी है. शबाना आजमी और नंदिता दास की राधा और सीता समाज द्वारा तय रिश्तों और बेमेल शादियों के बीच प्यार और भावनात्मक सहारे की तलाश करती हैं. फिल्म प्रेम और स्वतंत्रता के पारंपरिक विचारों पर सवाल उठाती है.

ब्लड, सेक्स एंड रॉयल्टी (2022)

ट्यूडर इंग्लैंड पर आधारित यह तीन-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री हेनरी VIII और ऐनी बोलिन की चर्चित कहानी को आधुनिक अंदाज में पेश करती है. ऐनी बोलिन की त्रासद कहानी को पॉप म्यूजिक और सेक्स के बोल्ड संदर्भों के साथ दोबारा बताया गया है.

पार्च्ड (2015)

गुजरात के ग्रामीण परिवेश में बनी पार्च्ड रानी, लज्जो और बिजली की जिंदगी के जरिए महिला दोस्ती, प्रेम और स्वतंत्रता को सामने लाती है. फिल्म कठोर पितृसत्ता और जेंडर नियमों के बीच महिलाओं की अपनी पहचान तलाशने की कहानी कहती है.

डॉली, किट्टी और वो चमकते सितारे (2019)

कोंकणा सेन शर्मा और भूमि पेडनेकर की यह फिल्म दो बहनों, डॉली और काजल, के रिश्तों, प्यार और धोखे के इर्द-गिर्द घूमती है. अलंकृता श्रीवास्तव ने अडल्टरी, मर्दानगी, सेक्स और आजादी जैसे विषयों को संवेदनशील तरीके से जोड़ा है.